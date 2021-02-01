屏東鴨農PO文求「免費送鴨」：幫除草很好養　縣府嚇壞狂阻止

▲屏東近期出現多名鴨農，免費送鴨的PO文（圖／取自免費圖庫pexels）



記者林彥臣／綜合報導

受到疫情衝擊與氣候影響，屏東蛋鴨的產蛋率不佳，在不敷成本的情況下，屏東地方社團出現多名鴨農發文「免費送鴨」求收養的情況。對此，屏東縣政府農業處向民眾呼籲，為防送養成為禽流感破口，切勿任意棄置或送養。

臉書屏東的地方社團近期不斷出現「免費送鴨」的PO文，並且強調，「如果有果園或是農地的也可以放養，鴨子可以幫忙除草很好養只要有水有草就可以活，並且還會生蛋」。

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根據《聯合報》報導，「免費送鴨」消息，分別來自崁頂、內埔、佳冬、潮州等地，有鴨農表示，近期受疫情以及氣候的影響，鴨子孵蛋與生蛋率下降，國內就連售鴨蛋的旺季也沒賣出好成績，且外銷鴨蛋，以及鴨肉受疫情影響，無法外銷對鴨農來說更是雪上加霜，1月底已經陸續送出5000隻鴨，且疫情已經持續1年以上，仍未見趨緩，短時間內，因成本考量恐怕會暫停飼養。

▲縣府呼籲勿任意棄置送養蛋鴨。圖為屏東縣動物防疫所所撲殺感染禽流感雞隻 。（圖／記者陳崑福翻攝）



屏東縣政府農業處表示，為防送養禽類可能成為禽流感破口，呼籲鴨農在淘汰種蛋鴨時，盡可能將鴨送往化製廠處理，切勿任意棄置或送養。

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