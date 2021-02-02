屏東酒駕男衝路旁撞爛鐵皮屋...現場慘狀曝　屋主嚇醒受傷送醫

▲王姓男子駕駛自小客車撞及屏東縣九如鄉黃金路這間鐵皮屋。（圖／高雄屏東小鎮資訊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓男子1日清晨酒後駕駛自小客車，行經屏東縣九如鄉黃金路時，撞及路旁鐵皮屋，由於衝擊力相當大，造成鐵皮屋全毀，李姓屋主受傷，並波及路旁電信公司電線桿，自小客車嚴重受損，里港警方獲報處理，發現屋主受傷，王男頭部等也受傷，會同救護車將兩人分別送醫治療，並對王進行酒測，發現酒測值超過規定，將依公共危險、傷害罪嫌函送法辦，並持續調查事故發生原因。

▲▼自小客車嚴重受損、吊車吊起自小客車。

警方調查，王姓男子1日清晨約5時多，駕駛自小客車由南往北方向行駛，行經九如鄉黃金路，自撞路邊電線桿及鐵皮屋後不慎掉落水溝，往右傾倒，由於衝擊力相當大，造成鐵皮屋全毀，在屋內李姓屋主受傷。

警方獲報前往處理，將受傷的屋主及王姓駕駛分別送醫治療，對王男進行酒測，酒測值超過規定，將依法送辦。詳細事故責任歸屬，警方正依法調查當中。

分局長楊龍祥呼籲，民眾飲酒後切勿有僥倖的心態，勉強駕駛車輛，以致發生危險，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

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