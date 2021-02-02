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陳椒華：2022年時力瞄準綠營執政縣市　不排除自推候選人

▲▼時代力量黨主席陳椒華帶領黨籍幹部至台北雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量第3屆決策委員會議1日召開第1次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉立委陳椒華續任黨主席，任期自2021年3月1日起至2023年2月28日止。對此，陳椒華2日表示，針對執政黨2022年任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，時代力量不排除會推出縣市長候選人。

隨著年節腳步漸近，陳椒華2日上午於台北市雙連市場發放紅包袋及春聯，陪同者包括時代力量秘書長白卿芬、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量高雄市議員林于凱、時代力量彰化縣議員吳韋達等人。

▲▼時代力量黨主席陳椒華帶領黨籍幹部至台北雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳椒華至台北市雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

陳椒華會前受訪時表示，2022年的選舉是時代力量非常重要、艱鉅的挑戰，要結合中央與地方共同努力完成，目標是希望讓有地方黨部的縣市，至少先有議會黨團，同時也會努力尋找能夠代表時代力量競選2022年縣市長的候選人。

陳椒華強調，2022年的選戰結果會牽連2024年的大選，「當然2022、2024年就是我們未來主要的目標」，其他像是憲政改革、推動修法、居住正義、媒體改造、弱勢扶持等，以及今年度非常多重要的民生議題，時代力量也會盡力把關，督促政府把相關事務做好、讓民眾幸福安全地生活，都是時代力量重要的任務。

有關2022年的縣市長候選人，陳椒華指出，目前有幾個縣市是大家都會提到的，「比較有希望的縣市，我們會積極努力洽談可以跟時代力量合作的候選人」，不過目前還沒有定案，時代力量還在持續努力。

▲▼時代力量黨主席陳椒華帶領黨籍幹部至台北雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量至雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

陳椒華會後受訪則透露，由於上周還沒有接任新任黨主席，因此不敢說積極找候選人，在自己正式獲任第三屆黨主席後，將來會與新的決策委員討論，最後才會正式定案，「目前大家比較有聲音的是，要在縣市推能代表時代力量參選的候選人」。

陳椒華表示，目前討論還沒有開始，她會私下再找大家詢問，討論的重點還是在執政黨任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，是否能夠推出代表時代力量參選的候選人。至於未來是否劍指台北市、新竹市，陳椒華則說，「對，像這種縣市比較有希望，會努力尋找代表時代力量參選的人」。

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