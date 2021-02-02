陳椒華：2022年時力瞄準綠營執政縣市　不排除自推候選人

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量第3屆決策委員會議1日召開第1次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉立委陳椒華續任黨主席，任期自2021年3月1日起至2023年2月28日止。對此，陳椒華2日表示，針對執政黨2022年任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，時代力量不排除會推出縣市長候選人。

隨著年節腳步漸近，陳椒華2日上午於台北市雙連市場發放紅包袋及春聯，陪同者包括時代力量秘書長白卿芬、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量高雄市議員林于凱、時代力量彰化縣議員吳韋達等人。

▲陳椒華至台北市雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）



陳椒華會前受訪時表示，2022年的選舉是時代力量非常重要、艱鉅的挑戰，要結合中央與地方共同努力完成，目標是希望讓有地方黨部的縣市，至少先有議會黨團，同時也會努力尋找能夠代表時代力量競選2022年縣市長的候選人。

陳椒華強調，2022年的選戰結果會牽連2024年的大選，「當然2022、2024年就是我們未來主要的目標」，其他像是憲政改革、推動修法、居住正義、媒體改造、弱勢扶持等，以及今年度非常多重要的民生議題，時代力量也會盡力把關，督促政府把相關事務做好、讓民眾幸福安全地生活，都是時代力量重要的任務。

有關2022年的縣市長候選人，陳椒華指出，目前有幾個縣市是大家都會提到的，「比較有希望的縣市，我們會積極努力洽談可以跟時代力量合作的候選人」，不過目前還沒有定案，時代力量還在持續努力。

▲時代力量至雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）



陳椒華會後受訪則透露，由於上周還沒有接任新任黨主席，因此不敢說積極找候選人，在自己正式獲任第三屆黨主席後，將來會與新的決策委員討論，最後才會正式定案，「目前大家比較有聲音的是，要在縣市推能代表時代力量參選的候選人」。

陳椒華表示，目前討論還沒有開始，她會私下再找大家詢問，討論的重點還是在執政黨任期屆滿、中間勢力支持度比較高的縣市，是否能夠推出代表時代力量參選的候選人。至於未來是否劍指台北市、新竹市，陳椒華則說，「對，像這種縣市比較有希望，會努力尋找代表時代力量參選的人」。

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