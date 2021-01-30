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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

終結黨國不分！　時力籲：內政部推動台灣意象成為國徽

▲▼時代力量要求內政部，推動台灣意象成為國徽。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲時代力量要求內政部，推動台灣意象成為國徽。（圖／翻攝時代力量臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨黨徽與國徽有高度相似，經常引發誤會。時代力量立法院黨團提案要求內政部評估更改國徽的必要性。然而，此案於協商時遭國民黨黨團反對，保留至院會表決，而時代力量已提出《中華民國國徽國旗法》修正草案，要求內政部推動台灣意象成為國徽。

時力表示，此案經表決後通過，內政部需於2個月內完成評估及相關機制研議，並向內政委員會提出專案報告。

時力指出，國民黨先前面對國徽黨徽相似議題，指出先有黨徽才有國徽、嗆聲「 有本事就改國徽！」。但卻在相關提案通過後，更表示「人民不關注這個議題」、「從未發生過民眾分不清楚黨徽與國徽的情況」。

時代力量認為，這無異是對國人的挑釁，呼籲國民黨面對問題，別再閃躲！在民主國家，政黨標章僅能代表部分人的意志，而台灣已民主化30餘年，黨徽、國徽高度相似是黨國不分的體現，不應該續存台灣社會。

時代力量已於第十屆第二會期提出《中華民國國徽國旗法》修正草案，未來將嚴格監督內政部，儘速研議並提出專案報告，持續推動以台灣意象作為國徽，呼籲立法院盡速排審，同時邀請朝野委員一同支持，從法制面實質推動，讓台灣人民早日擁有能真正代表台灣的國徽。

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