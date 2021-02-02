陳椒華正式接任時代力量黨主席：黨人事不做大更動

▲時代力量黨主席陳椒華至台北市雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量第3屆決策委員會議1日召開第1次預備會議，會中經全體決策委員一致通過，推舉立委陳椒華續任黨主席，任期自2021年3月1日起至2023年2月28日止。對此，陳椒華2日表示，自己之前是任務型黨主席，「現在我正式接任，會努力讓大家知道時代力量的黨主席是誰」，黨中央的人事方面也不會做太大的更動。

隨著年節腳步漸近，陳椒華2日上午於台北市雙連市場發放紅包袋及春聯，陪同者包括時代力量秘書長白卿芬、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量高雄市議員林于凱、時代力量彰化縣議員吳韋達等人。

▲時代力量黨主席陳椒華帶領黨籍幹部，至雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）



陳椒華指出，今天是時代力量首場發紅包袋的行程，下一站也會前進高雄、屏東等每一個有黨部的縣市，讓大家能感受到時代力量的存在。她說，時代力量這次製作了超過2萬份紅包袋，會在每一個縣市各發放2千份，春聯的數量則大概有7千張，會讓也各縣市的民眾自由索取。

陳椒華表示，自己之前是任務型黨主席，現在正式接任黨主席，會努力讓大家知道時代力量的黨主席是誰，「我現在去很多地方，不管有沒有認識，越來越多人知道我是時代力量黨主席，這個事情要繼續努力沒有錯，毋庸置疑」。

陳椒華指出，自己過去的專長是教書，食品、醫藥、環保是她的專長，過去一年在立法院財政委員會、經濟委員會、司法及法制委員會、外交與國防委員會、內政委員會都有很多質詢與歷練，相關的陳情案件也多。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）



陳椒華強調，相信她的專長不再只鎖定在環保、食品方面，慢慢也會推動其他議題，例如居住正義、憲政改革、疫情後的台灣經濟等，黨中央也會盡快推動大家關心的事務讓政府參考，「我們的方向不是只有我熟悉的議題」。

陳椒華也說，有關黨中央組織的工作人員，目前盡量不太會做大更動，如果有優秀的人才，時代力量也會繼續招募。在地方黨部方面，由於去年都已經有選聘新的主委，未來若有需要更動才會再變動，她在3月1日正式上任黨主席後，會儘速盤點相關可能會變動的部分。

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