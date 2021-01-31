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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳思宇表態選2022北市議員　黃瀞瑩：表現好才會被看到

▲▼民眾黨新春揮毫。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨新春揮毫。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2022年九合一選舉還有2年時間，但台北市長、市議員前哨戰悄悄開打，備受外界熱議。前台北市觀傳局長陳思宇30日首度表示，有意投入士林、北投區選舉，而過去常常被點名同樣在此地角逐議員位子的台北市副發言人黃瀞瑩31日仍未明確表態，僅說應該扮演好自己的角色，表現好才會被看到。

有意參選港湖地區市議員的前民眾黨發言人陳宥丞31日在內湖737巷舉辦新春揮毫活動，包括下屆民眾黨團總召邱臣遠、立委蔡壁如和台北市副發言人黃瀞瑩皆到場參與。

被問到有沒有意願參選2022年選舉？黃瀞瑩受訪時表示，今年先把年過好，然後讓大家可以健健康康的，至於有關選舉，之前她常常跟陳宥丞聊到一些棒球的事情，覺得他們都是很資深棒球迷，每場比賽中攻擊方防守方都要你來我往，攻擊方打出的每一球，防守方9個人都要把每球守好才能得到團隊最後勝利，這應該是每場比賽好看的原因。

針對陳思宇30日表態投入士林、北投區選舉，與黃瀞瑩過去常常被點名投入市議員選戰的地區相同，黃瀞瑩說，「我覺得每一個人都要扮演好自己的角色，在自己的職務上把自己發揮到最大，才會被每個人看到，當然跟球賽一樣，表現好才會被看到。」

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