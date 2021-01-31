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快訊／國防部證「1美籍偵察機」現西南空域　共軍今派殲10機、殲11

▲▼殲10機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲殲10機進入我西南空域。（資料照／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

共軍累積連續10天擾台，國防部31日證實，共軍今派遣運8技偵機1架次、殲10機、殲11機各2架次，共計5架次侵擾我西南空域。另外，根據國防部公開資料，元旦至今已累計79架次共機擾台，1月累積共27天侵擾。

此外，國防部軍事即時動態也提及，「美籍偵察機1架次」，首度證實美軍軍機在我外圍空域活動。

今年擾台共機機型及時間點發別是，1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次。

1月26日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、殲10機2架次；1月27日運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次；1月28日空警500機1架次、運8電偵機1架次、殲10機4架次；1月29日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；1月30日運8反潛機1架次；1月31日運8技偵機1架次、殲10機、殲11機 各2架次。

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