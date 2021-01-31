快訊／國防部證「1美籍偵察機」現西南空域　共軍今派殲10機、殲11

共機頻繁擾台，有軍事迷31日記錄到，上午有多批次共機進入我西南空域，我空軍緊急起飛多批次、多機型，前往攔截，並於3分鐘內3度廣播「你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。目前，國防部尚未證實此事。