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北韓軍事威脅增！南韓皮皮挫...公開國防白書：50公斤鈽能製核武

▲▼北韓軍事力量逐年增強，圖為今年勞動黨第8次全代會閱兵式。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓軍事力量逐年增強，圖為今年勞動黨第8次全代會閱兵式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）不斷提升核武與戰略武器能力，軍事力量逐年增加！南韓國防部今（2）日正式對外公開「2020國防白皮書」，內容主要提及過去2年來北韓軍隊的動向與戰力變化，其中將飛彈旅團從9個擴增至13個，佈署可攻擊南韓全境的短、中程導彈飛毛腿與舞水端，持有50公斤可製造核武的「鈽」，並發展特戰部隊，蓋出模擬南韓戰略設施的建築物，強化打擊能力。

根據《韓聯社》報導，北韓擴增4個飛彈旅團部隊，佈署短程導彈飛毛腿（射程300至1千公里）、準中程導彈勞動飛彈（射程1300公里）、中程導彈舞水端（射程3千公里以上）；另外不排除配置堪稱北韓版伊斯坎德爾的「KN-23」戰術彈道飛彈、戰術地對地飛彈ATACMS、中程彈道導彈火星12型、洲際彈道飛彈火星系列等。

▲▼北韓公開新研發的潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓公開新研發的潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」（圖／達志影像／美聯社）

北韓同時保有用於製造核武的鈽50多公斤、相當程度數量的高濃縮鈾，且將核武小型化的能力具有相當水準。軍方表示，「由於高濃縮鈾大部分皆是在隱蔽的設施內生產完成，因此無法得知其確切數量。」

在特戰部隊中，包括麾下的戰略性特殊部隊11軍團（暴風軍團）、特殊作戰大隊、前方軍團輕步兵師旅團、狙擊旅團、海空軍與半航空所屬的狙擊旅團、前方師團輕步兵連隊等20多萬兵力。

▲▼北韓保有戰車與炮門數量。（圖／南韓國防部《2020白皮書》）

▲北韓保有戰車與炮門數量。（圖／南韓國防部《2020白皮書》）

根據白皮書內對於北韓軍力統計，目前北韓共有4300多台戰車、2600多台裝甲車、8800多門野戰砲、5500多門放射砲。白皮書指出，北韓正全力打造能搭載潛射彈道飛彈的新型潛水艦艇，重量達3千噸，而目前共擁有430多艘戰鬥艦艇、40多艘支援艦艇、70多艘潛水艦挺、250多艘登陸艇、地對艦飛彈。

另外，為了強化國格、向全球宣稱世界合法的國家，同時符合國際趨勢，北韓於去年10月將「人民武力省」改名為「國防省」，相當於南韓與我國的國防部。而在介紹北韓政體時，一改先前白皮書所稱的「政權世襲」，改稱為「金正恩國防委員長極權」體制。

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