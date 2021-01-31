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出事就怪醫護！實習護理師揭「2大罪狀」心寒了：這些人良心安嗎？

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲實習護理師發文透露心聲。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院爆發的感染風波至今還沒停，醫護人員除了要頂住疫情變化的壓力，同時也要面對社會輿論。林口長庚紀念醫院的實習護理師就發文表示，「我們的命也是命啊」，每天在第一線做到流汗，卻看到很多人口罩不戴好、非得往人多的地方去；現在台灣出事了，竟還有人將風向帶到他們身上，「良心會安嗎？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

這名實習護理師在「爆怨2公社」上發文表示，「需要的時候叫我們英雄，出事的時候就懷疑我們！」他們每天都在第一線做到流汗，卻常看到一堆人將口罩戴在人中、整個鼻子露出來，明明瘋搶口罩卻不戴好，「怎麼不去責怪這些人呢？」

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除了口罩不戴好，原PO也直指，台灣當初疫情剛緩和，就有不少人鬆懈了，「人越多的地方就越往哪去」，他們這些醫護人員努力賣命，看到這樣的情況真的很無奈，結果現在出事了，「為什麼不認為是這些不配合還隱瞞的人造成的呢？」那些刻意將風向帶到他們身上的人，「良心會安嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO希望大家不要再責怪或懷疑醫護人員了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO回憶起疫情剛爆發的時候，她曾在照顧非新冠肺炎的病人時，被對方朝著臉部狂咳，當下也是慌張又憤怒，事實上，他們醫護人員真的很努力了，但卻總有人做出令人心寒的事情。

原PO強調，絕對沒人希望事情發展成現在這樣，即便有時會出現放棄的念頭，「我們自己也有家人、也有我們私心想要守護的人，但是使命感使然，我們不願意放棄」，所以希望大家除了好好防疫、自我約束外，就不要再一直責怪、懷疑醫護人員了。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「沒有你們，台灣一定比現在慘」、「真的很多人用不正確的方式戴口罩，鼻孔露出來根本沒防護作用」、「無私奉獻的醫療、醫護英雄，辛苦你們了」、「真的很謝謝你們這些無私的英雄」、「加油，我們支持醫療人員，現在蠻擔心你們自身安為，希望都能平安」、「辛苦，尤其是出門看到很多沒戴口罩或者口罩戴一半的，心很累」。

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