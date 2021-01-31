談案863全家群聚　陳時中盼各界：別對他們增加有形無形的壓力

▲桃園醫院。（資料照／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

部立桃園醫院群聚案件持續擴大，案863護理師一家7口6人確診、1人隔離，其中護理師婆婆、案907確診當天不幸死亡。各界都關心這一家人情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31日）記者會提到，希望各界不要再加諸有形和無形的壓力給他們了。

記者會上有媒體問，案863的家是公寓還是透天厝？環境消毒如何？陳時中表示，消毒都會去做，也拜託大家說，這案子已經非常辛苦，全家人都很辛苦，談了太多只會加深當事人感觸，而且這案子早早在匡列之列，全部人都在醫院之中。

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▲陳時中表示，別對案863全家群聚增加有形無形壓力。（圖／記者李毓康攝）



陳時中接著說，這事情讓他聯想到第一個染疫病人出院時分享的，「沒有人想要染疫」，這句話對指揮中心印象很深，沒有人想要染疫，社會要能夠了解，要能夠有同理心，大家想要了解趨吉避凶能夠理解，指揮中心也在能力所及努力，但無形中加諸染疫的無形的壓力，他們已經夠辛苦，有疫情難免有恐慌，但是太過於緊張沒必要。

陳時中強調，這種緊張要化為自我保護的確實才有意義，從以前就說，這是病毒對我們的心理戰，生理戰要保護好，勤洗手戴口罩，不要做太大的群聚，聚會可以登記一下時程，減少疫調負擔，不要恐慌不要鬆懈，別給染疫者增加有形無形的壓力，對心理戰和生理戰會比較好。