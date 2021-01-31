柯文哲談部桃反挨批　黃珊珊：大家非理性論事「模糊了焦點」





▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲30日於臉書表示，藍綠兩黨不應該再為2003年SARS造成和平醫院封院一事爭執，結果卻引發網路上正反論戰。台北市副市長黃珊珊31日受訪時表示，每個人都有不同意見，但現在很多人都不是真正理性討論事情，導致模糊了焦點，「現在應該要從錯誤中檢討，讓下次別再犯錯！」

柯文哲30日在臉書上表示，不要再吵和平醫院封院了，此刻最該問的是「醫院有沒有確實做好分艙、分流、專責、輪調」，以及有沒有給予第一線的專責醫院足夠的人力、物力、裝備、支援。然而柯文哲此言一出，卻被部分側翼粉專批評。

台北市副市長黃珊珊31日以神秘嘉賓身份，出席前民眾黨發言人陳宥丞在內湖737巷舉辦的新春揮毫活動。針對柯文哲30臉書一文，黃珊珊受訪時提到，柯文哲在防疫會議中也有說，要讓人家去打仗，就該給足夠的武器和防護，所以現在由台北市管轄的和平醫院，就有做到「專責」，也就是專門負責負壓隔離病房的醫護人員不需要負擔其他門診業務，「這是我們應該給他們的配備。」

黃珊珊表示，這次部桃有這狀況，就是看了確診病人後又要去看門診，導致分艙分流做得不夠確實，「我想這部分大家就事論事，沒什麼好爭執的，大家都希望把事情做好，所以和平醫院以前的經驗不該再發生。」可能是因為疫情持續了一段時間，醫院相關警戒比較鬆懈，但柯文哲並非在攻擊任何事情，只是要把任何配置配好，別讓醫護人員單打獨鬥，「沒必要做口水戰。」

關於柯文哲被側翼粉專批評部分，黃珊珊認為，每個人都會有不同意見，但現在看起來，大家常常不是真正理性討論事情，而是先用攻擊方式，「我覺得都模糊了焦點。」現在應該要做的事情是從錯誤中檢討，讓下次不要再犯錯，「任何攻擊都很正常，也是民主國家本來就有的現象，不用太在意。」

至於現在傳出桃園平鎮某醫院也傳出院內感染狀況，北市防疫是否要再加強？黃珊珊說，現在中央定調是院內感染，還沒到社區感染的狀況，所以北市就維持8大類場所防護，不過許多民眾都會戴上口罩，「做好自身防護才是最好的辦法。」但也不需要太過驚恐，如果中央沒有提高相關警戒，那大家應該還在安全範圍內。

而被視為柯文哲重要幕僚的立委蔡壁如，也於同場活動替柯文哲緩頰。蔡壁如指出，防疫如同作戰，這時候大家應該討論如何做防疫動作，而不是噴口水，如果有什麼要檢討的就事後再來檢討，現在是防疫第一，「口水我們可以暫時放一邊。」

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