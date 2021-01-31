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柯文哲談部桃反挨批　黃珊珊：大家非理性論事「模糊了焦點」

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市副市長黃珊珊親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲30日於臉書表示，藍綠兩黨不應該再為2003年SARS造成和平醫院封院一事爭執，結果卻引發網路上正反論戰。台北市副市長黃珊珊31日受訪時表示，每個人都有不同意見，但現在很多人都不是真正理性討論事情，導致模糊了焦點，「現在應該要從錯誤中檢討，讓下次別再犯錯！」

柯文哲30日在臉書上表示，不要再吵和平醫院封院了，此刻最該問的是「醫院有沒有確實做好分艙、分流、專責、輪調」，以及有沒有給予第一線的專責醫院足夠的人力、物力、裝備、支援。然而柯文哲此言一出，卻被部分側翼粉專批評。

台北市副市長黃珊珊31日以神秘嘉賓身份，出席前民眾黨發言人陳宥丞在內湖737巷舉辦的新春揮毫活動。針對柯文哲30臉書一文，黃珊珊受訪時提到，柯文哲在防疫會議中也有說，要讓人家去打仗，就該給足夠的武器和防護，所以現在由台北市管轄的和平醫院，就有做到「專責」，也就是專門負責負壓隔離病房的醫護人員不需要負擔其他門診業務，「這是我們應該給他們的配備。」

黃珊珊表示，這次部桃有這狀況，就是看了確診病人後又要去看門診，導致分艙分流做得不夠確實，「我想這部分大家就事論事，沒什麼好爭執的，大家都希望把事情做好，所以和平醫院以前的經驗不該再發生。」可能是因為疫情持續了一段時間，醫院相關警戒比較鬆懈，但柯文哲並非在攻擊任何事情，只是要把任何配置配好，別讓醫護人員單打獨鬥，「沒必要做口水戰。」

關於柯文哲被側翼粉專批評部分，黃珊珊認為，每個人都會有不同意見，但現在看起來，大家常常不是真正理性討論事情，而是先用攻擊方式，「我覺得都模糊了焦點。」現在應該要做的事情是從錯誤中檢討，讓下次不要再犯錯，「任何攻擊都很正常，也是民主國家本來就有的現象，不用太在意。」

至於現在傳出桃園平鎮某醫院也傳出院內感染狀況，北市防疫是否要再加強？黃珊珊說，現在中央定調是院內感染，還沒到社區感染的狀況，所以北市就維持8大類場所防護，不過許多民眾都會戴上口罩，「做好自身防護才是最好的辦法。」但也不需要太過驚恐，如果中央沒有提高相關警戒，那大家應該還在安全範圍內。

而被視為柯文哲重要幕僚的立委蔡壁如，也於同場活動替柯文哲緩頰。蔡壁如指出，防疫如同作戰，這時候大家應該討論如何做防疫動作，而不是噴口水，如果有什麼要檢討的就事後再來檢討，現在是防疫第一，「口水我們可以暫時放一邊。」

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