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「立百病毒」致死率75％！爆恐成下波大流行　指揮中心回應了

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情都還沒結束，又傳出有另一種致命病毒蠢蠢欲動。最新研究報告指出，「立百病毒」（Nipah virus），很有可能造成下一波的大流行，且可能會先在亞洲地區爆發，更危急的是，這種病毒至今還無治療方法。中央流行疫情指揮中心今（31日）記者會回應，會隨時做監測。

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會,莊人祥 。（圖／記者李毓康攝）

▲針對立百病毒，莊人祥說，會隨時做監測。（圖／記者李毓康攝）

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根據BBC報導，泰國病毒專家蘇帕蓬（Supaporn Wacharapluesadee）也留意到立百病毒的威脅性。她表示，研究團隊針對數千隻蝙蝠抽樣後發現許多新病毒，其中也涵蓋可以傳給人類的病原體，其中一種就是立百病毒，「這是一個大問題，因為（立百病毒）沒有治療方法，而且這種病毒導致的死亡率很高。」據了解，立百病毒致死率為40％至75％，取決於疫情發生的地點。

BBC報導提到，孟加拉在2001年至2011年之間，爆發了11次立百病毒疫情，共檢測出196人感染，其中150人死亡；馬來西亞在1997年9月到1999年6月間，共有265人感染，105人死亡。近期在泰國、柬埔寨與泰國也已經傳出零星疫情。蘇帕蓬指出，立百病毒在世衛組織關注的前10名傳染病之中，它致命的地方在於，其潛伏期長達45天，這意味著感染病患有足夠的時間將立百病毒傳給他人，病人甚至不知道自己已經感染。

蝙蝠。（示意圖／達志影像）

▲孟加拉曾因食用蝙蝠接觸過的椰棗汁造成立百病毒疫情爆發。（圖／達志影像／美聯社）

另外，立百病毒能透過直接接觸或食用受污染的食物來傳播，例如先前在孟加拉爆發的疫情，就有可能是飲用了受到蝙蝠污染的椰棗汁。病人可能會出現呼吸道症狀，包括咳嗽、喉嚨痛、疼痛和疲勞，也可能患上腦炎，導致腦部腫脹，甚至癲癇發作、死亡。

指揮中心發言人莊人祥說，當一個病毒是否會演繹成大流行病毒，如禽流感什麼時候會大流行？2009年結果變成豬流感，病毒大流行很難預料，可能只差一小步要突變很久。莊人祥表示，立百病毒各國都在監測，這次新冠肺炎發生在別國，指揮中心時時也在監視，都會做風險評估，有發生狀況，就會做相關應變準備。

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