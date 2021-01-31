護理師「一家7口6確診」婆婆病故火化！鄭文燦嘆：他們壓力爆表

記者沈繼昌／桃園報導

部立桃園醫院引發的感染風波至今還未停，30日不僅增加4例護理師家人確診，還有1例死亡。對此，桃園市長鄭文燦表示，護理師一家人7口有6位確診，婆婆不幸病故，我想他們的壓力是爆表，心情也非常的低沉，所以我們要給他們更大的支持。

▲鄭文燦表示，將全力給予護理師一家更大的支持。（圖／記者張榮恩攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，「昨天公布的4個確診案例，其中有3位是護理師一家人7口有6位確診，婆婆不幸病故，所以我們除了火化跟相關的事宜之外，我也請衛生局、民政局以及社會局成立聯合關懷小組，協助包括居家消毒跟後續的照顧，我們希望幫助護理師一家人能夠度過非常辛苦、困難的時期。」

鄭文燦指出，「因為確診現在還有5位需要照顧，家庭失去支持，我們要給他們最大的關懷，這個部份的工作我們會請專案小組包括社工員去瞭解他們的需求，也會請衛生局做必要的心理諮商，我想他們的壓力是爆表，心情也非常的低沉，所以我們要給他們更大的支持。」

另外，鄭文燦也表示，「這4個新的確診案例，確實帶來防疫的挑戰，也是目前的關鍵時刻，我希望所有的市民能夠冷靜、不要恐慌，我們醫院的防護等級會提高，社區的防疫等級也會提高，任何可能的破口都會防堵，我一再的提出說防疫要嚴謹、要注重每個環節，任何細節都要仔細討論，我想能夠把防護網能夠建立起來，才能夠建立社區的防線，所以我想這段時間我請所有的團隊夥伴，沒有任何鬆懈或者疏忽的空間，防疫要嚴謹、防疫要果決、防疫要迅速，我想這些基本原則還是要把握。」