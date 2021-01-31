「平鎮某醫院」爆院內感染！今早進行消毒　鄭文燦喊話：切勿恐慌

▲「平鎮某醫院」今早進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

部立桃園醫院引發的感染風波至今還未停，30日不僅增加4例護理師家人確診，還有1例死亡；另外，案908被列為案889在另一家醫院的接觸者，指揮中心也定調為第二起院內感染。對此，桃園市府目前已派員前往該處進行消毒作業。

感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，指揮中心定調此為新一起院內感染，而對於外界質疑，該醫院是否會演變成部桃第二，桃園市長鄭文燦則表示，「目前桃園並沒有第二家醫院有醫護確診，因此不能被稱之為部桃第二。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，對於外界質疑為何不未公布醫院名稱，僅用「平鎮某醫院」替代，鄭文燦則表示「中央疫情指揮中心沒有公布醫院名字，有它的考量，主要是對疫情的判斷，除了部桃，目前沒有其他醫院有醫護確診，我們有通知所有醫院必須做好醫院必要防護。」

另外，目前市府也已經派員前往該醫院進行消毒作業，而鄭文燦也表示，「我希望所有的市民能夠冷靜、不要恐慌，我們醫院的防護等級會提高，社區的防疫等級也會提高，任何可能的破口都會防堵，我一再的提出說防疫要嚴謹、要注重每個環節，任何細節都要仔細討論，我想能夠把防護網能夠建立起來，才能夠建立社區的防線，所以我想這段時間我請所有的團隊夥伴，沒有任何鬆懈或者疏忽的空間，防疫要嚴謹、防疫要果決、防疫要迅速，我想這些基本原則還是要把握。」