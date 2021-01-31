超純樸「一碗南部神麵」北漂哥想哭了！意外爆共鳴：新北人也喊讚

▲有些南部美食在北部很少見。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

同為台灣人，但來自不同縣市，仍然會有一些文化上的差異，其中最明顯的就是飲食，常常到了外縣市，就會發現從小吃到大的東西，別的縣市居然超少見、甚至沒有人在賣。就有一名男網友在PTT的Gossiping板上問卦「豆菜麵北部都沒有的掛（卦）」，說他很想念南部的「豆菜麵」，話題意外引發熱論。

這位男網友文中表示，身為北漂青年的他，真的非常想念南部的豆菜麵，「是不是這純樸的麵，跟我們北漂的人一樣，完全不適合北部這繁華城市，所以北部才沒見過豆菜麵呢？」最後忍不住直呼「哭哭！好想我的豆菜小麵麵，有掛（卦）嗎？噎噎！」

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看到貼文後，就有人好奇發問，「豆菜是什麼？」其他網友和原PO則是解惑，「豆菜就是豆芽菜」、「豆芽菜啦！」更有人猜測「你（原PO）有高機率是新營人或六甲人」，沒想到原PO還真的表示「真的，接近了。」

留言中也有不少人紛紛大推，「物美價廉、經濟實惠，以前回鄉下必吃」、「最愛吃豆菜麵配豬血腸湯」、「我新北人，吃過幾次家人從台南帶來的豆菜麵，真的好吃」、「豆芽菜加那個蒜蓉醬油真滴好吃」、「豆菜麵超屌，冰箱拿出來加蒜頭醬油就超好吃。」

甚至還有網友現身，敘述豆菜麵的口感，「我台北長大，爸媽麻豆人，豆菜麵真的屌，台北沒這種扁油麵，簡單的甜蒜醬油包裹口感紮實彈牙麵條，搭配清爽脆嫩豆芽，啊嘶～～～～」、「豆芽菜的清爽加上醬汁融合，真的是平民美食的極致」、「很單純的料理，但出了台南縣市真的沒看過，台南人的家鄉味。」

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