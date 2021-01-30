公司聚餐想高明躲酒！　內行抖出「業務交際1高招」：不會被發現

▲三五好友聚在一起免不了喝酒狂歡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

歲末年終，許多人開始尾牙聚餐，雖然受到疫情的影響，很多公司都取消尾牙或是延期，但部門的小型聚餐仍然很多，難免會遇到需要喝酒的場合，因此有男網友苦惱，本身酒量不太好，但是要陪老闆喝到開心，大家才有獎金加碼的機會，求助大家「該如何高明的躲酒？」貼文一出後，有高手透露祕訣。

該名男網友在PTT版上發文，公司最近要舉辦尾牙，身為公司少數的男同事，就必須肩負你陪老闆喝到開心的責任，「這樣大家的獎金才可以不斷加碼」，但他坦言本身酒量不太好，「有什麼高明的方法，可以成功閃躲嗎？」

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▲網友分享躲酒的招術。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少人都表示可以用「要開車」當作理由，也有人提供其他方法，「烏龍茶唬爛是啤酒，白開水唬爛是高粱」、「直接說會過敏就好，找其他理由躲得了一次，之後怎辦」、「喝一口就裝作發酒瘋，大鬧翻桌，以後就不會有人找你喝」、「帶礦泉水在身上，沒人看到時候偷偷加滿」、「說你要備孕」。

一名網友分享爸爸遇到的業務超強躲酒高招，「首先喝的時候沾一下，然後主動敬別人，杯子要碰到嘴巴的時候很像想到一個新話題或一個好笑的東西，碰一下對方肩膀手臂，再馬上講話或繼續話題主導權，杯子一樣拿在手上」，最後整桌都哈拉完，手上那杯酒還在。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。