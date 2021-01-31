　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷若做得好民進黨何必護航？「最美韓粉」分析她人格特質

▲▼「最美韓粉」李明璇談高雄市議員黃捷罷免案。（圖／翻攝李明璇臉書、記者洪靖宜攝）

▲「最美韓粉」李明璇談高雄市議員黃捷罷免案。（圖／翻攝李明璇臉書、記者洪靖宜攝）

記者陳羿妏／綜合報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日登場，總統蔡英文日前以民進黨主席身分於中常會上表示「守住黃捷」，引發外界討論。對此，被封為「最美韓粉」、國民黨青年黨代表李明璇29日於臉書PO文首度表達罷捷看法，認為黃捷有著樂於煽動社會對立以及將罷捷的鳳山人視為親中人士等特質；她質疑，若黃捷做得好，民進黨何必全黨出動護航？

李明璇指出，黃捷與先前才遭罷免的王浩宇相比，「被討厭值」還沒有王浩宇那樣高，但令她不解的是，黃捷明明可以安安靜靜的做好議員的事情，卻到處上那些讓自己扣分的直播，像是黃捷於團購達人486先生直播上，「提及高雄市已故議長許崑源時，竟談笑風生，態度極其不以為意」，以及黃捷在北市議員呱吉直播中，曾說「未來若有可能，會加入能談好條件的政黨，再繼續以政治作為志業」。

至於總統蔡英文下令「守住黃捷」一事，李明璇則表示，不曉得是不是黃捷當初幫民進黨收復高雄有功，所以讓蔡英文竟然把最重要的防疫擺一旁，下令保捷「還要有作戰模式，全黨不能坐視不管」，以及勞師動眾的派出空軍及陸軍，所有民進黨在地議員、立委都出來替黃捷撐腰了，硬要把「清捷」的局面弄大像「倒宇」般，讓全國皆關注、主動喚起眾人討厭黃捷的記憶。

李明璇提到，「若依民進黨所說如果鳳山沒有這麼多人想罷免黃捷，那她怎麼會做這樣的不智之舉呢？」而根據觀察，她認為黃捷的本性、特質，就是「樂於煽動社會對立、樂於靠『抹紅招術』帶來社會仇恨感，把罷捷的鳳山人硬扣上紅帽子、都是『親中人士』，把地方民代不適任的罷免案無限上綱成對抗中共打壓」。

另外，李明璇質疑，黃捷質詢前高雄市長韓國瑜與現任高雄市長陳其邁的方式的過程，從針鋒相對、題題設陷阱，到現今卻喪失犀利問政的態度，再加上近期反萊豬民意高漲下，黃捷卻在市議會表決萊豬的關鍵時刻落跑離席，完全不顧鳳山市民的食安、忽視自己選區的民意，「民意代表是這樣當的嗎？」

最後李明璇指出，「王浩宇致力做住海邊的全國不分區議員，完全不顧中壢市民的民意，站在挺萊豬的一方，因為做得爛，連自己的民進黨都不願意保他了，如果黃捷在鳳山做得好，（民進黨）何必出動全黨護航呢？」

ET快訊
要求公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期
男友沒工作錢卻花不完　網見亮點：幹嘛上班
網瘋傳案908曾到宜蘭玩　衛生局緊急回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機上午多批次擾台　幻象2000掛彈緊急升空3度廣播驅離

陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨列4個月發言：又時空背景不同？

免驚！新黨罷免開跑　3Q陳柏惟：被統派罷免就是台灣人勳章

罷捷黃金周　林昶佐挺黃捷掃市場：民主不是這樣玩的

黃捷若做得好民進黨何必護航？「最美韓粉」分析她人格特質

部桃疫情擴大…民進黨提改國徽？　孫大千：防疫優先喊應景

鄭文燦「最怕晚上9點接到電話」　抗疫20天嘆壓力很大

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼　嗆爆崩潰黑粉：有本事叫總統看你啊

民進黨北市主委31日投票　吳怡農不具投票資格預計17時發表聲明

共機頻擾台　蕭美琴直言問題嚴重

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

共機上午多批次擾台　幻象2000掛彈緊急升空3度廣播驅離

陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨列4個月發言：又時空背景不同？

免驚！新黨罷免開跑　3Q陳柏惟：被統派罷免就是台灣人勳章

罷捷黃金周　林昶佐挺黃捷掃市場：民主不是這樣玩的

黃捷若做得好民進黨何必護航？「最美韓粉」分析她人格特質

部桃疫情擴大…民進黨提改國徽？　孫大千：防疫優先喊應景

鄭文燦「最怕晚上9點接到電話」　抗疫20天嘆壓力很大

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼　嗆爆崩潰黑粉：有本事叫總統看你啊

民進黨北市主委31日投票　吳怡農不具投票資格預計17時發表聲明

共機頻擾台　蕭美琴直言問題嚴重

近百萬大學生寒假想工讀 60%兼差兩份以上

37年來百威首次不在超級盃宣傳啤酒　改宣傳疫苗接種

兆豐票券年終稱霸金融　年終平均值11個月

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！　明上午將到高市府抗議

兄弟新洋投將到齊！歐尼爾隔離中打招呼　加百利明天抵台

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

母子戀是真的！陳昊森帶潘麗麗「回家吃飯」見家長

國道服務區總體檢備戰春節　實施用餐區域隔離、熟食加蓋

陸港今起不承認BNO護照　港人返港須憑特區護照、身分證

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼

共機頻擾台　蕭美琴直言問題嚴重

鄭文燦：最怕晚上9點接到電話

侯友宜帶隊開拆塭仔圳：這一刻居民等了50年

民進黨北市主委31日投票　吳怡農預計17時發表當選聲明

雞排妹遭性騷卻反被網友批鬥　賴品妤氣炸：這些人變相支持加害者

改國徽決議通過　朱立倫怒嗆綠營：別再演了！

才千萬交保就想選屏東縣長？　蘇震清曝下一步

「她們」改變世界　好來塢巨星點名蔡英文、梅克爾

黃芳彥家屬不辦公祭　遺體火化長眠美國

黃捷若做得好民進黨何必護航？韓粉曝她特質

罷捷直球對決！劉辰芳抱病上陣

黃捷正面回擊！批「罷捷理由」：啼笑皆非

現在改國徽？　他：民進黨防疫優先喊應景

更多熱門

相關新聞

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼

館長陳之漢29日下午在臉書PO出與總統蔡英文見面的合照，讓許多網友相當好奇，館長與蔡英文見面，到底聊了什麼，在30日晚間的直播中，他曝光了跟總統見面都聊了些什麼，同時也嘲笑討厭他的黑粉，居然連這樣也要崩潰，「有本事叫總統去看你啊」。

民進黨挺中火燃煤機組除役不拆　江啟臣嗆：自打臉

民進黨挺中火燃煤機組除役不拆　江啟臣嗆：自打臉

「她們」改變世界　好來塢巨星點名蔡英文、梅克爾

「她們」改變世界　好來塢巨星點名蔡英文、梅克爾

黃捷正面回擊！批「罷捷理由」：啼笑皆非

黃捷正面回擊！批「罷捷理由」：啼笑皆非

說明會黃捷突脫口「我知道我很可能被罷免」

說明會黃捷突脫口「我知道我很可能被罷免」

關鍵字：

罷捷黃捷李明璇韓粉蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面