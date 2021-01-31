黃捷若做得好民進黨何必護航？「最美韓粉」分析她人格特質

▲「最美韓粉」李明璇談高雄市議員黃捷罷免案。（圖／翻攝李明璇臉書、記者洪靖宜攝）

記者陳羿妏／綜合報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日登場，總統蔡英文日前以民進黨主席身分於中常會上表示「守住黃捷」，引發外界討論。對此，被封為「最美韓粉」、國民黨青年黨代表李明璇29日於臉書PO文首度表達罷捷看法，認為黃捷有著樂於煽動社會對立以及將罷捷的鳳山人視為親中人士等特質；她質疑，若黃捷做得好，民進黨何必全黨出動護航？

李明璇指出，黃捷與先前才遭罷免的王浩宇相比，「被討厭值」還沒有王浩宇那樣高，但令她不解的是，黃捷明明可以安安靜靜的做好議員的事情，卻到處上那些讓自己扣分的直播，像是黃捷於團購達人486先生直播上，「提及高雄市已故議長許崑源時，竟談笑風生，態度極其不以為意」，以及黃捷在北市議員呱吉直播中，曾說「未來若有可能，會加入能談好條件的政黨，再繼續以政治作為志業」。

至於總統蔡英文下令「守住黃捷」一事，李明璇則表示，不曉得是不是黃捷當初幫民進黨收復高雄有功，所以讓蔡英文竟然把最重要的防疫擺一旁，下令保捷「還要有作戰模式，全黨不能坐視不管」，以及勞師動眾的派出空軍及陸軍，所有民進黨在地議員、立委都出來替黃捷撐腰了，硬要把「清捷」的局面弄大像「倒宇」般，讓全國皆關注、主動喚起眾人討厭黃捷的記憶。

李明璇提到，「若依民進黨所說如果鳳山沒有這麼多人想罷免黃捷，那她怎麼會做這樣的不智之舉呢？」而根據觀察，她認為黃捷的本性、特質，就是「樂於煽動社會對立、樂於靠『抹紅招術』帶來社會仇恨感，把罷捷的鳳山人硬扣上紅帽子、都是『親中人士』，把地方民代不適任的罷免案無限上綱成對抗中共打壓」。

另外，李明璇質疑，黃捷質詢前高雄市長韓國瑜與現任高雄市長陳其邁的方式的過程，從針鋒相對、題題設陷阱，到現今卻喪失犀利問政的態度，再加上近期反萊豬民意高漲下，黃捷卻在市議會表決萊豬的關鍵時刻落跑離席，完全不顧鳳山市民的食安、忽視自己選區的民意，「民意代表是這樣當的嗎？」

最後李明璇指出，「王浩宇致力做住海邊的全國不分區議員，完全不顧中壢市民的民意，站在挺萊豬的一方，因為做得爛，連自己的民進黨都不願意保他了，如果黃捷在鳳山做得好，（民進黨）何必出動全黨護航呢？」