罷捷黃金周　林昶佐挺黃捷掃市場：民主不是這樣玩的

▲許智傑、林昶佐為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免市議員黃捷案將於2月6日登場，選前黃金周，高雄市議員黃捷把握時間，31日一早就到鳳山第一公有市場發春聯，由民進黨立法委員許智傑、無黨籍立委林昶佐陪同。黃捷盼這場是「報復性罷免」的最終戰；而林昶佐說這場選舉被定調藍綠對決是假議題，因為罷捷團體提出荒誕理由，即使國民黨支持者也不會支持，甚至還邊罷免邊增加理由，民主制度不是這樣玩的。

▲許智傑、林昶佐為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免投票選前黃金周，無黨籍市議員黃捷把握時間，掃市場拜「不同意票」，由民進黨立委許智傑及無黨籍立委林昶佐從頭陪到尾，被問到綠營盟友幫忙會不會激化藍綠對立，黃捷表示：「我們從頭到尾都不希望定調藍綠對決，因為這次罷免團體提出的理由，就是要針對我們進行報復，因為這樣報復式的手段不應該在台灣蔓延下去，所以這次各方的盟友站出來，都是相挺民主、相挺正義，也不希望這樣報復的罷免要在台灣遍地烽火，大家站出來希望這是一場最終戰，不希望社會繼續蔓延仇恨報復的歪風。」

▲掃市場前一群人先到廟裡拜拜 。（圖／記者洪靖宜攝）

無黨籍立委林昶佐表示：「在二階連署還沒有通過之前，就一直在討論說應該如何因應，一起合作並肩作戰，也跟立委許智傑保持聯繫。林提到，他認為藍綠對決是假議題，因為不只認同本土進步的朋友們團結反對罷免，甚至不管支持哪個政黨，看了罷免的行動跟操作的過程裡面，他們所這個提出的許多荒誕的理由，我相信即便過去支持國民黨的也不會支持這樣罷免行動。」

林昶佐質疑，在罷捷行動過程中，罷捷團體卻一直不斷增加新的理由，例如說萊豬議題，他說：「這都是一再的彰顯當初他們要發起罷免的時候的理由多麼的不正當，多麼的不充分，才需要邊罷免邊增加理由，邊想理由邊找藉口，我想一般的民主的制度不是設計給大家這樣玩的，哪有先提出罷免在來找理由再來找藉口，希望可以儘快停止這種操作，才會是台灣民主之福。」

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