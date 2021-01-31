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免驚！新黨罷免開跑　3Q陳柏惟：被統派罷免就是台灣人勳章

▲台灣基進立委陳柏惟 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳柏惟對於新黨車隊遊行罷免行動，直說 「花若盛開、蝴蝶自來」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者李忠憲／台中報導

桃園市議員王浩與日前遭罷免，矛頭轉向無黨籍高雄市議員黃捷及基進黨立委3Q陳柏惟。陳柏惟面對新黨30日在國道休息站以車隊遊行號召要罷免他，他表示，「花若盛開、蝴蝶自來」，並強調「被統派罷免，就是台灣人的勳章」，沒什麼好緊張的！

高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日投票，新黨昨日「乘勝追擊」，搭著罷免浪潮以車隊遊行的方式，先在國道一號泰安休息站集合，到台中第二選區沙鹿、龍井、大肚、 烏日、霧峰區，號召民眾罷免立委陳柏惟。

陳柏惟當天上午出席霧峰區舉辦的「台灣議會設置請願運動百年展」開幕典禮，媒體問到此事，他以「花若盛開、蝴蝶自來」來開頭，感謝這些花蝴蝶們把他當作盛開的花朵，在他身邊圍繞來、圍繞去。

他表示，這幾年新黨聲勢或理念沒有辦法被台灣人民接受，卻依然死死的跟在他身邊，他強調，「被統派罷免，就是台灣人的勳章。」對於被鎖定罷免會不會緊張，他則輕鬆說，「不會啦！緊張什麼？」。

陳柏惟表示，民主選舉罷免就是這樣，人家選你就好好做，人家把你罷免掉，你就離開崗位，強求不來，也演不出東西來。在其位，謀其政，在這個位置一天，就做好一天的事。

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