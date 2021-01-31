台派號召罷免黃捷幫他報仇？　王浩宇：請找韓粉！搞清楚敵人在哪

▲王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨前桃園市議員王浩宇31日表示，在網路上，看到有同溫層內的朋友，正在呼籲大家罷免無黨籍高雄市議員黃捷，幫他報仇，「請搞清楚真正的敵人在哪，好嗎？」

王浩宇在臉書提到，要報仇、要對抗，請去找韓粉、找那些親共親中的人對抗，找黃捷幹嘛？ 請搞清楚真正的敵人在哪好嗎？在歧異中，藍營至少是團結的，國民黨不同派系可以一起喊 罷免王浩宇、罷免黃捷、萊豬不會來等口號，甚至團結韓粉一起推動罷免，「那我們呢？」這時候，總該放下彼此的歧見，共同對抗那些傷害台灣的人了吧？

有網友留言，「黃捷要不要先自己反省一下，為什麼台派有那麼多人沒辦法挺她？要呼籲台派團結，黃捷先勇敢出來面對黑歷史，才有說服力」、「問題是她也不是民進黨的人，為何一定要幫忙？」、「雖然支持你，但我不覺得黃捷是可以團結抗中的自己人，反正我也沒有高雄的投票權，但我就是極度厭惡黃捷以及她的支持者不停的在各個政治社團洗白她，我就是蠢台派怎樣」、「我不信任黃捷是從很多事觀察得來的，不是幫你報仇這種可笑的理由，黃捷至今沒有為她投機迎合韓粉表示過悔意，甚至還在那邊發藍綠在打架的風向文，對我而言，黃捷就是下一個黃國昌」。

還有人認為「你當真他們是在為你報仇？很多基進粉開始在計劃那區要推他們自己人了，總歸一句，在搶地盤啦」、「某些台派非常熱心，為了預防黃捷之後背刺民進黨，所以這次他們先來背刺民進黨，以免之後民進黨會被背刺，這邏輯真棒，我猜應該非純民進黨支持者，應該是某在地小黨要搶地盤卡位吧」。