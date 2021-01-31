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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷捷投票將近　江啟臣再轟執政黨介入：會激發更多民眾不滿

▲國民黨主席江啟臣 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲國民黨主席江啟臣 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨主席江啟臣31日出席高雄市不分區立委聯合服務處揭牌開幕典禮，被問及有關罷免高雄市議員黃捷選舉，江啟臣說，聽到了鳳山民眾的意見，會跟人民站在一起，若需要國民黨籍的民代，或者是基層黨務幫忙跟協助，會以民意為依歸全力幫忙。他認為執政黨還有蔡英文已經很明顯地介入罷免當中，只會激發更多民眾的不滿。

▲國民黨主席江啟臣 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲江啟臣出席高雄市不分區立委聯合服務處揭牌開幕典 。（圖／記者洪靖宜攝）

針對罷免高雄市議員黃捷一事，國民黨主席江啟臣表示：「對於民眾選舉、罷免的公民權，都是尊重，不管是選舉罷免，只要是人民的主張，由公民團體發動，都站在尊重公民權的行使，國民黨黨會全力來支持，民眾還有公民團體和的主張跟權利的落實，高雄地區的鄉親的意見，或者鳳山地區市民的意見，我們都有聽到，那我們會選擇跟人民站在一起。」

「從桃園也好，高雄也好，我們的立場並沒有改變！」，江啟臣說：「因為這是人民的權利，人民對於不適任的、不適當的這些政治人物要行使罷免權，如果需要國民黨籍的民代也好，或者是基層黨務的這些幫忙跟協助，我們會以民意為依歸全力幫忙，這是我們該做的。」

他說：「若民進黨要把它變成是政黨對決，我覺得這是用國家機器在霸凌民意，只會激發更多民眾的反彈，那這也會讓我市民感覺，我們是小市民，在對抗大總統，這已經變成不是這單純的地方民代罷免，但是我們看到很遺憾的，執政黨還有蔡總統很明顯地介入到整個的罷免當中，這只會激發更多民眾的不滿。」

時間對我們來說完全沒用！

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