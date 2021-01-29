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中國不承認BNO護照！　港前保安局長曝真相：對港人沒有實質影響

▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

▲中方不承認BNO護照。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

英國政府宣布1月31日起可申請BNO簽證移民英國，讓中方隨即發聲明反制，表示31日起不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明。不過，香港保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀對此則認為，此決策對港人沒有實質的影響，預料是要讓與中國友好的國家跟進。

綜合港媒報導，葉劉淑儀指出，大部分港人持有特區護照，超過170個國家及地區已經有免簽安排，因此中國反制措施只是打擊了BNO的國際流動性和認受性，對港人沒有實質影響，畢竟入境大陸是用「回鄉證」。

她認為，若有人持BNO護照去其他國家，承認與否是由該國決定，因此預料中國會運用影響力，要求其他國家實行同樣措施，她相信與中國一些友好的國家會跟進。

事實上，中國外交部發言人趙立堅29日指出，英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質，「自1月31日起，中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅。（圖／CFP）

港府發言人也跟進表示，中英雙方對於香港居民持有BNO護照早有共識，英方在1984年互換備忘錄中承諾，不會給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，而英方現在的所作所為，早已違反了英方當年的承諾。

港府配合中方反制，31日起將採取4項措施，包括BNO護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證用於在香港出入境；BNO護照不得在香港作為任何形式的身份證明，相關香港居民可繼續以其香港永久性居民身份證用作身份證明。

剩下兩項則有乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證，以作證明；未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身份書，以作國際旅行之用。

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