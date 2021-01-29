移民夢碎！大陸不承認BNO護照　港府再祭4措施：英方違約在先

▲香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國政府宣布，1月31日起可申請BNO簽證移民英國。除了中國外交部發言人趙立堅在29日下午回應外，香港政府同日晚間也宣布，不承認BNO護照為有效旅行證件及身份證明，並自31日起不能用於香港出入境，不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。

根據《香港01》報導，港府發言人表示聲明表示，中英雙方對於香港居民持有BNO護照早有共識，英方在1984年互換備忘錄中承諾，不會給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，而英方現在的所作所為，早已違反了英方當年的承諾。

對於英方違反承諾在先，港府發言人批評，英方此舉明顯是利用部分港人仍持有BNO護照或身分進行政治炒作，藉口為有關港人在英居留和入籍提供新路徑，中方對此採取反制行動是理所當然。

發言人強調，港府會全力配合中方的反制行動，自31日起將採取以下措施：

1、BNO護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證用於在香港出入境。

2、BNO護照不得在香港作為任何形式的身份證明，相關香港居民可繼續以其香港永久性居民身份證用作身份證明。

3、乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證，以作證明。

4、未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身份書，以作國際旅行之用。

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