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鄧小平破冰訪美42年　趙立堅：當前中美正處在新的十字路口

▲▼ 1979年1月29日，中國國務院副總理鄧小平和美國時任總統卡特在白宮橢圓形辦公室會面。中美建交（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大陸國務院副總理鄧小平和美國時任總統卡特42年前在白宮橢圓形辦公室會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸前國家領導人鄧小平（時任國務院副總理）1979年1月29日應美國總統卡特（Jimmy Carter）邀請前往華盛頓訪問，對於拜登（Joe Biden）上任後的兩國關係，大陸外交部發言人趙立堅今（29）日在記者會上表示，「做正確的事情，永遠不晚，中美關係正處在新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅提到，「42年前的今天，在中美正式建交28天後，應卡特總統邀請，鄧小平副總理對美國進行正式訪問，這是新中國成立後中國領導人首次訪美。」

趙立堅指出，建交40多年來，經過雙方幾代人的共同努力，兩國關係取得了歷史性發展，「中美合作從來都是互利共贏的，兩國和世界各國都是中美關係發展的受益者。」

趙立堅表示，中美兩國經濟總量超過世界三分之一，對世界經濟增長貢獻率超50%，雙邊貿易額較建交之初增長了250多倍，達世界五分之一，雙向投資從幾乎為零攀升到近2400億美元，每年人員往來達500萬人次，「兩國在涉及世界和平與發展的幾乎所有全球性問題上都肩負著重要責任，事實證明，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事。」

趙立堅強調，中美關係此前陷入前所未有的困境，「根本原因在於特朗普政府採取了完全錯誤的對華政策，無視中美建交40多年來取得的合作成果，無視包括中美老一輩領導人和政治家在內的兩國有識之士為發展中美關係付出的多年心血，無視國際社會期待中美兩國和平共處的強烈願望，是不可持續的，也是不得人心的。」

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