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「台灣把大陸搞煩了」　胡錫進嗆武統：解放軍做好了準備

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲胡錫進。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

兩岸情勢緊繃，大陸國防部昨（28）日更放話「台獨就意味著戰爭」，今（29）日大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進也嗆說，台灣政府死抱美國大腿、死貼印太戰略，以為有美國撐腰就可以為所欲為，「已經把大陸搞煩了！」並奉勸「民進黨收起他們『不懼壓力』的表演，放下他們『捍衛民主自由』的擋箭牌。」

胡錫進在微博發文對台美明言，千萬莫誤判低估大陸捍衛領土完整、嚴懲「台獨」冒險行動的決心和意志，如果台美把美國前屆政府最後時刻的突襲操作，當做雙方關係的新起點，繼續朝著「台獨」方向推進操作，那麼台海地區的軍事衝突被觸發將是可以預見的。

「民進黨當局要充分了解他們已經身處險境中。他們搞隱性『台獨』，強化與美國勾連，增加了大陸處理台灣問題的成本，已經把大陸搞煩了。」胡錫進警告，如果蔡英文接下來再搞台美勾連的較大動作，解放軍給一記前所未有的教訓，將不會有人感到意外，並強調「大陸軍事上做好了準備，公眾心理上做好了準備，這可不是空洞的威脅，台當局需要把這看成箭在弦上的真實形勢劇透。」

胡錫進形容台灣是「割據政權」，並提醒台灣政府「識時務」，中國近年經濟和軍事實力崛起，「對台灣命運的主導權從沒有像今天這樣如此明確地掌握在中國大陸的手裡，台當局別看錯了。」

他認為「台獨就意味著戰爭」不僅是解放軍的宣示，也是全體中國人民的共同態度，「沒有人敢在台海地區真正與中國捍衛核心利益的意志對撞，台當局想要自己來撞嗎？那他們無異於飛蛾撲火。」

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