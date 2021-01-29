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火辣女教師「1天要6次」嚇跑前男友！　睡了15歲學生：比我老公大

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲英國一名35歲已婚女教師和男學生發生性關係，不倫戀被揭發後挨告，誇張行徑也陸續曝光，多次躍上新聞版面。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

英國女教師坎迪絲（Kandice Barber）與15歲男學生在野外發生性關係，還告訴受害者「你的陰莖比我老公的還要大」，不倫戀被揭發後挨告，誇張行徑也陸續曝光，多次躍上新聞版面。不料，前男友近日又向媒體爆料，坎迪絲熱愛野砲且性慾非常旺盛，一天要求做愛6次，索求無度成為2人感情告吹的因素之一。

35歲的坎迪絲在運動會上注意到男學生，並且展開追求，透過Snapchat傳送上空照、自慰影片與調情訊息，詢問「你喜歡胸部還是屁股？」，2人發生多次性關係。去年3月，坎迪絲的上空照外流並在校園內瘋傳，她才遭到逮捕，被指控「引起或煽動孩童涉入性活動」罪名成立。

Kandice Barber was found guilty earlier today.

The Sun 發佈於 2021年1月28日 星期四

《每日郵報》29日引述前男友說法獨家報導，坎迪絲平時是個守法又優秀的女孩，但一談到性就變了個人，不僅熱愛鋼管舞、性慾旺盛，且時常要求在車上、庭院或樹林等不尋常的地方做愛。他認為，媒體報導的細節都很符合前女友個性，「這是她喜歡做的事情沒錯……真正讓我震驚的是，她竟然帶著一個孩子這麼做。」

前男友原本就已經受不了伴侶「太過分」的性慾，某天又在坎迪斯手機裡發現可疑性愛影音，質問之下才得知自己慘遭劈腿，果斷結束近2年的感情。

▲坎迪絲的丈夫丹尼爾始終力挺妻子。

坎迪絲與丈夫丹尼爾（Daniel Barber）育有3子，雖仍在等待2月15日最後一次開庭，宣判量刑，但目前暫獲保釋。丹尼爾自從案發後始終力挺妻子，總是手牽手陪伴老婆出庭，也二度出庭作證替太太說話，甚至痛批這場官司是個「笑話」。他形容，坎迪絲彷彿自己生活中的「基石」，2人感情「比以往任何時候都還要堅固」。

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