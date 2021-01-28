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河北隆堯縣祭出春節「最嚴返鄉令」：乾脆不要回來！

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲大陸官方呼籲就地過年。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸春運28日正式啟動，官方力倡「就地過年」。河北省刑台市隆堯縣為了防控新冠肺炎疫情，日前發布被稱為「最嚴返鄉令」的通知，呼籲當地民眾對在外想要回家的親屬講清形勢，講清政策，「乾脆點，叫他們不要回來。」

隆堯縣委宣傳部微信公號「隆堯發布」周一（25日）發出《吿全縣群眾書（四）》，並配發音頻版本，強調「自覺就是自救，居家就是居安。居家14天，就能過好年」。通知提到，今年和往年不同，疫情形勢還很嚴峻，當地民眾轉吿在外的家人和朋友，今年春節就不要回來，更強調「就地過年」是一種責任，也是一種擔當，也是為國分憂。

如果親屬實在要回來，隆堯縣提到幾條最新規定，包括從中高風險地區回來的，一律集中隔離21天，過年也不能和家人見上面，費用得自理；從低風險地區來的，得帶著健康碼、核酸檢測證明、介紹信，回來後一律居家隔離14天，還得定期核酸檢測，費用都得自理；全縣政府機關、企事業單位工作人員一律在所在地過年，不准出縣，「你也不要叫人家外邊人害怕咱，你要實在要出去，得提前3天報備，嚴格審批。」

28日，隆堯縣又發出了《告全縣群眾書（五）》，再次強調「光憑回家過個年，就別回來了」。通知指出，近日對違法出行、不遵守居家隔離制度行為加大打擊力度，已處理20多件案件，「20日，魏家莊鎮牛張村的張某某等兩人，私自從農田步行出村。派出所對張某某等兩人行政拘留七日……25日晚上，尹村鎮彭村有5人，私自從石家莊回來，未經允許進入村莊，行政拘留5天。」

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