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部桃急診後慘變「怪物」！她連跑2家醫院被拒收　保全大吼：走開

▲桃園市陳姓婦人28日在部桃掛急診，事後受訪時抱怨之前到林口長庚、桃園敏盛醫院看診時被警衛大吼，感覺「當成怪物」般看待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人28日在部桃掛急診，事後受訪時抱怨之前到林口長庚、桃園敏盛醫院看診時被警衛大吼，感覺被「當成怪物」般看待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名自稱是陳姓婦人28日上午到部桃掛急診，有媒體詢問為何來部桃看診？陳婦說，她在本月23日曾因心律不整到部桃看診，後來擴大匡列被列入居家隔離對象，但天氣轉變後，心律不整舊疾復發導致身體不適，但趕去敏盛、長庚都拒收，甚至還被保全大吼「妳走開！」，感覺被「當成怪物」！桃園市衛生局指出，經查婦人可能是自主健康管理者，並非居家隔離，如有就醫需求，應先致電衛生局再安排相關治療與就診方式。

年約50歲的陳姓婦女今天上午在部桃掛急診，面對媒體詢問，陳婦指出，本月23日因心律不整到部桃看診，後來中央流行疫情指揮中心擴大匡列後被列為居家隔離對象，但這幾天因天氣轉變，她心律不整的舊疾復發，感覺很不舒服，不得已只好自行到醫院看診。

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陳婦說，之前曾去桃園敏盛看診，據稱敏盛可以收部桃居家隔離病患，但院方查出她曾在部桃就醫紀錄仍不願收，只好轉去林口長庚就診，不過，長庚因係收治重症患者，因此要求她採檢，若為陰性才能就醫，27日採檢結果出爐為陰性，對於長庚對其態度感覺很受傷。

▲桃園市陳姓婦人28日在部桃掛急診，受訪時抱怨被「當成怪物」般看待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人28日在部桃掛急診，受訪時抱怨被「當成怪物」般看待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳婦還說，今天上午再度到長庚掛號，警衛發現她健保卡註記為桃醫患者，竟對其大喊「妳走開！」當下覺得受到異樣眼光看待，感覺被「當成怪物」，「講難聽一點像被當鬼一樣」，身旁排隊民眾也紛紛避開她，讓她感覺相當無助。

陳婦還強調，曾打電話給「1922」請求協助，強調因身體不適才想看診，不是故意要跑出來，但到敏盛、長庚都遭拒收，曾來過部桃就被歸列為「怪物」，「我們也有人權」！據稱，1922事後協助與長庚醫院溝通，但長庚仍沒有收治。

陳婦最後不得已重返部桃掛急診，直言，畢竟部桃發生院內醫護人員群聚感染事件，但自己身體實在不舒服，到任何醫院都遭拒收，只能再回部桃就診，相對於其他醫院，她認為部桃顯得更貼心，不但沒有異樣眼光，還告知她相關防疫常識，感覺很窩心。

桃園市衛生局指出，經查，該婦女為1月6日後到桃醫門、急診就診者，經擴大匡列後應為自主健康管理者而非居家隔離，該婦人需於最後就醫日起進行14天的自主健康管理；衛生局呼籲居家隔離者如有就醫需求，應先致電當地衛生局，衛生局會安排相關治療與就診方式。

林口長庚醫院則解釋，有關陳姓婦人反映遭本院拒絕就醫之事件說明如下：陳姓婦人於本月23日來本院急診就醫自述有胸痛、心悸，院方依照防疫規定與醫療常規採檢並做症狀相關檢查診療，其檢查皆為正常，之後開立藥物請其返家觀察。27日上午陳婦再次來急診就醫，說明藥物不夠，故本院依其需要開立藥物，今日上午6時40分第三次來急診反映自覺症狀未改善，要求院方再進一步安排檢查，因醫師診斷後認為病人檢查正常，暫無其他檢查需要，經向陳婦解釋後仍無法接受，病人即拒絕領藥憤而離開。院方並無其所述視為怪物而拒絕就醫情事。

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