為部桃加油！　部立彰化醫院醫護接力合唱《手牽手》相挺

記者李忠憲／彰化報導

衛福部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染，該院醫護日前自製《手牽手》合唱影片，引發民眾共鳴表達力挺。部立彰化醫院醫護感同身受，28日也接力合唱《手牽手》，齊喊「部桃加油！大家加油！」衛部桃人員疲憊身心加油打氣，也鼓舞自身同仁，互相協力一定能擊潰病毒。

▲部立彰化醫院醫護接力合唱手牽手，力挺部桃。（圖／部立彰化醫院提供，下同）

部彰醫護錄製的「手牽手」合唱短片是由院長曾孔彥、家醫科主任廖曜磐、腎臟內科主任蔡旻叡、復健科主任廖宜新及護理科主任吳娟帶領護理師，唱出他們的心聲，表達對部桃的加油和支持。

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短片中穿插該院在1年的疫情期間，醫院人員對抗疫情的畫面。包括戴上N95口罩、穿上防護衣、分區辦公、戶外X光車、視訊門診、視訊探病及各界捐贈物資等，凸顯出這漫長一年艱苦的抗疫過程，也藉此鼓舞院內員工士氣。

部彰醫護表示，部桃鄰近機場，肩負邊境防疫大任，不幸爆發疫情，他們感同身受，同為醫護的他們很了解部桃醫護辛苦的防疫過程，也了解那種成為疫情焦點的辛酸，所以他們站出來，希望大家一起為部桃醫護打氣。

院長曾孔彥也說，急診室和不少病房的醫護人員都戴上N95口罩，每當脫下口罩時，臉上總多了一道道的壓痕；還有護理師在接觸或治療病人前後，一次又一次地洗著消毒液，出現龜裂破皮的手，一再地加深裂痕。這些已成了他們的生活日常，那些印記讓人們記得他們的努力，也讓人記得疫情的衝擊。部彰如此，部桃更是如此，希望大家和部桃一起「手牽手」，為他們加油，實現歌詞中「你和我才有明天的彩虹」。

部彰護理人員說，他們不在乎臉上的印記，在乎的是疫情能否早日消退，希望民眾不安的心情能受到撫慰，他們也一定會堅持下去，直到印記成為回憶。

急診室護理長邱惠梅表示，疫情肆虐已經1年，站在第一線的醫護人員至今仍受到民眾的疼惜和愛護，2天前才又有人將一大箱的芭樂送到急診室，支持的力量不曾斷歇，他們只能以持續站在防疫的第一線去回報民眾的肯定，他們也堅信病毒從未戰勝希望，終將被相互扶持的人們擊退。

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