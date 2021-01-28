春節停賣自由座！國道車流恐暴增　高鐵再釋出「近47萬個座位」

▲高鐵春節停賣自由座。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國內疫情升高，交通部加嚴大眾運輸場站防疫措施，高鐵擬於春運期間實施全面對號座、台鐵城際列車站票每列限120張，高鐵春節期間可再釋出46.7萬座位數。交通部長林佳龍表示，春節國道車流恐暴增，將全力提高大眾運輸運能。

自2月8日至2月16日春節期間，高鐵預計將取消自由座，改全車對號座銷售；台鐵城際列車限制發售站票數，每列次至多發售120位(每車廂至多15位，區間車則比照捷運如常運行)。

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根據交通部至昨晚的統計，目前高鐵訂位率約58%，較去年春節同期減少5%，近日隨疫情升溫，訂位率持續減少。高鐵2/8到2/16改以全車對號座措施，預計可釋出46.7萬座位數（占原提供之總座位數28.7%）；期間若開行臨時增開班次，該車次亦將以全車對號座販售。預期對於台北車站自由座人潮站車秩序會有較大改善。

至於台鐵限制發售站票措施，僅針對長途城際列車限制發售站票120張，並無限制短途持回數票及電子票證旅客。據台鐵局評估長途旅客多採預售票搭車，預期本項措施對春節返鄉民眾影響不大，會視實際疏運狀況再加開列車。

▲台鐵春節限量發售站票。（圖／記者屠惠剛攝）

去年春節因疫情突然爆發，大眾運輸運量較前年下降約15%到20%，高速公路部分亦減少約11%，推估應為疫情趨嚴降低民眾出遊意願。針對今年春節疫情期間，民眾可能改以自行開車返鄉，高速公路局會持續監控路況，必要時加強管制，以維持主線運作效率。

林佳龍則指示，請台鐵及高鐵全力提高雙鐵、國道客運大眾運輸運能，在保持車廂不過於擁擠以利防疫的前提下，全力加開班次疏導民眾的搭乘需求，並提醒雙鐵及國道客運加強執勤同仁的工時管理，避免疲勞駕駛。

針對國道疏運，林佳龍則要求高速公路局會同公路總局，針對西部易壅塞路段、以及雪隧、蘇花改、南迴改等熱區，持續加強路況即時通報、宣導分流、精進式匝道儀控及大客運優先道等疏導措施；另對於外離島海空航班，也指示民航局、航港局做好民眾返鄉與收假的運能準備，以及對天候狀況變數的因應措施。

▲交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）