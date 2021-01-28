大陸宣布禁止台灣肉製品輸入！　陸網友「感謝博恩」：立功了

▲博恩說萊豬做肉鬆賣大陸。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

YouTuber博恩日前在脫口秀節目《博恩夜夜秀》中語出驚人稱，「把萊豬做成肉鬆，然後賣給中國。」當時，全場哄堂大笑拍手支持。此言論在大陸發酵，迅速點燃大陸網友怒火。隨後，陸國台辦宣布嚴禁台灣肉製品輸入。陸網興奮表示，「台灣主持人『立功」了！大陸人民感謝你。」

認證為《環球時報》的帳號日前在大陸討論區《知乎》上發文稱，如何看待台灣脫口秀稱「把瘦肉精豬做成肉鬆賣給大陸」後，國台辦宣布嚴禁台灣肉製品輸入？

▲博恩談萊豬議題。（圖／翻攝自Facebook／博恩）

隨後，有一名叫「笨呆薪火」的網友回應發文稱，台灣不少人，不但把大陸人當成敵人了，他們甚至不把大陸人當成「人」在看待，「這已經不是單純的歧視，講白點，如果這不是法西斯。」

他進一步解釋，「法西斯就是，認為自己民族優秀，要佔領足夠生存空間，因而要肉體毀滅某些『劣等民族』，已經是台灣部分民眾的真實想法。」

他的回應目前收獲1.8萬人點讚、1122條評論，「這些台灣人太惡毒了吧！」、「美帝擅長精神上摧毀民族，韓日德下場一眼便能看到，台灣也差不多了，被美帝當豬養還自鳴得意」、「外網敵意最大的恰恰是這些打繁體中文的」、「永遠能刷新我對他們認知的下限」、「我不認為這些人是我的同胞，這是在侮辱我」、「它們怎麼做到這麼惡毒的」。

▲黃安怒轟。（圖／翻攝自微博）

萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，相關議題持續延燒。《博恩夜夜秀》16日播出最新一集，博恩在節目中探討萊豬議題，新聞調查結果顯示，台灣民眾對萊豬接受度低，大部分的人都在食用上有疑慮，他竟稱，「我們把萊豬做成肉鬆，然後賣給中國。」幽默言論引起全場哄堂大笑，他立即笑虧回應，「拍什麼手啊？你們是惡魔嗎？當然不能這樣啊。」

黃安則在微博痛批，「你都難以想象，這幫民進黨政客壞到什麼程度！台灣這一尊，不曉得答應了美國人什麼，死活都要進口萊克多巴胺的毒豬給台灣人吃。」針對博恩開玩笑的言論，他更氣得怒轟，「網上甚至還傳出要把萊豬做成製品，賣到大陸，有這種想法的，反人類罪，19層。」

國台辦新聞發言人朱鳳蓮27日宣布，嚴禁台灣肉製品輸入，「為了保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時因為台灣地區有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。」

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