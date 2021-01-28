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國台辦禁台灣豬輸入　政院：實質上沒有太大意義跟衝擊

記者楊蕓／台北報導

台灣今年起開放含萊劑美豬進口，中國大陸國台辦表示嚴禁台灣生產或轉運肉類產品輸入。對此，行政院秘書長李孟諺28日表示，中國在103年時因口蹄疫等食安理由，停止台灣豬肉、雞肉及加工品輸入，因此這次國台辦宣布實質上沒有太大意義跟衝擊。

台灣年初開放萊豬進口引起大陸方面高度重視，對岸民眾擔心未來透過各種管道流入大陸市場。大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入，海關也加大力度檢疫。」

行政院28日上午舉行例行院會，會後由祕書長李孟諺轉述。針對國台辦宣布禁止台灣豬輸入，李孟諺表示，台灣的豬肉、雞肉等製品，103年11月中國因當時口蹄疫等食安理由，停止台灣豬肉、雞肉及加工品出口到中國，「因此這次國台辦的宣布實質上沒有太大意義跟衝擊。」

▲▼110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲針對中國大陸嚴禁台灣生產或轉運肉類產品輸入，行政院表示實質上沒有意義。（圖／記者呂佳賢攝）

李孟諺表示，全世界開放進口容許含萊克多巴胺豬肉進口的有101個國家，如果中國以這個理由禁止台灣豬肉出口到大陸，理論上世界上101國家得肉品都應禁止，邏輯上有矛盾。

媒體詢問，港澳是台灣豬肉外銷的主力，是否會被中國政策影響，李孟諺則說，台灣在去年口蹄疫拔針後，包括東南亞等國對台灣豬肉非常有興趣，並積極接洽中，此外，農委會編列130億基金推動豬肉產業升級，包括屠宰、冷鏈設施提升，並協助農民、出口商拓展國外市場，有完整對策提升豬肉產業的外銷量能。

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