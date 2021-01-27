國民黨團點出蔡政府3錯誤　「8/28用公投把萊豬趕下餐桌」

▲國民黨宣布反萊豬公投連署破30萬。（圖／記者徐政璿攝）

記者黃巈禾／台北報導

今年1月1日起開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨為此推出公投抵制，除了啟用公投連署網站，也在全台各地設立連署站。國民黨27日宣布，公投綁大選、反萊豬公投連署份數皆已破30萬份，已超過法定公投連署門檻28萬餘份。國民黨團也點出蔡政府進口萊豬犯下3個錯誤，呼籲民眾8月28日用公投把萊豬趕下餐桌。

國民黨主席江啟臣27日下午在中常會宣布，公投綁大選的連署書超過31.9萬份，食安公投的連署書更是超過32萬份，都已超越公投二階段連署的28萬份的法定門檻，這都是從各縣市黨部回報的，還有很多還在陸續收集連署中，為了避免重複、錯誤連署以及執政黨可能的惡意操作，將繼續衝刺連署工作，以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。

國民黨團晚間在臉書表示，蔡政府犯下3個嚴重錯誤，一、蔡英文逾越總統與行政院長之間的憲政分際，逕自宣告開放萊豬進口；二、蔡英文逃避國會監督，不與社會溝通，各部會政策都無法一致，各行其是、亂象叢生，萊豬入台檢驗及標示配套政策毫無章法，更激化中央與地方政府間之衝突；三、不編預算違法動支公帑，尤其在這次事件中，只看到部會首長充當萊豬代言人，查民眾水表，開放萊豬没有配套，不編預算，只挺萊豬，不挺超過7成民意，就是現在的中央政府。

國民黨團指出，這3個錯誤，從2000年民進黨首次中央執政以來，一直學不會的事情，就是依法行政、尊重民意，在這重要時刻，只能相互提醒、加油，持續加緊連署「護食安、反萊豬公投連署」，8月28日用公投把萊豬趕下餐桌，確保你我的健康、讓全家老小回歸安心的生活，農曆春節即將到來，這段期間再忍一下，明年大家就可以安心過年，不吃萊豬，一起加油。