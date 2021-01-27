大陸嚴禁台灣豬輸入　 陳吉仲無法回應：不是發言人講什麼就結束

▲大陸宣布嚴禁台灣豬輸入，陳吉仲說，要有完整相關資料跟通知才能知道並回應。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣年初開放萊豬進口引起大陸方面高度重視，對岸民眾擔心未來透過各種管道流入大陸市場。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27日）表示，「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入，海關也加大力度檢疫。」農委會主委陳吉仲回應，一個發言人講算不算數，要有完整相關資料跟通知才能知道並回應。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入，海關也加大力度檢疫。」，她說為了保護大陸消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。

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考量台灣方面有高致病性禽流感等疫情，朱鳳蓮進一步說，「為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入。為了防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度。」

陳吉仲今出席十大神農頒獎典禮，媒體追問此事，他卻說，「所有的東西都要有相關的通知，不能口頭講，就等正式的任何的公文書，所有貿易不是發言人講什麼就結束了」。一個國際貿易裡，是錯綜複雜的，任何國家在做任何防檢疫決定時，都要經過完整內部程序、評估，對外公告時還要再通知WHO。

▲朱鳳蓮表示，大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入。（圖／翻攝CCTV4）



陳吉仲表示，WHO也都沒收到任何訊息，一個發言人講算不算數，要有完整相關資料通知才能知道，針對此議題無法完整回覆，因為都沒有正式資料。另外，目前有種豬賣到香港跟生鮮豬肉進口到澳門受不受影響？陳吉仲指出，WHO規範要看相關的經貿規範跟大陸是否一致，一直不願正面回應影響狀況，僅不停重申「要有完整書面資料才能完整回應，對方是不是有跟WHO通報，都沒有怎麼評論？」