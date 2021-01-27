陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」　酸大陸地大物博有許多強項

▲陳吉仲說，大陸方面稱要「防範」台灣「疫情傳入風險」，不知是否搞錯了什麼？（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣開放萊豬，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27日）表示，「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入，海關也加大力度檢疫。」農委會主委陳吉仲今下午說，一個發言人講算不算數，要有完整相關資料跟通知才能知道並回應，面對記者追問始終不願多說，晚上則在臉書發文嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」

陳吉仲說，今天有媒體以「台開放萊豬 國台辦：大陸嚴禁台灣豬肉製品輸入」為標題報導，這樣的標題與事實有些出入，恐怕會造成民眾的誤解，因此有必要說明清楚。實際上，國台辦朱鳳蓮發言人在記者會上說的是：「為保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時，因台灣有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣生產、或經台灣轉運的肉類產品輸入。」她一方面重申大陸肉品的准入規定，一方面說因為防疫考量不准台灣肉品輸入，也就是說，台灣肉品輸銷大陸的議題，和萊克多巴胺一點關係都沒有。

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陳吉仲表示，至於國台辦的發言，對於台灣的豬產業是否會有影響？可以很明白地告訴大家，沒有影響。台灣的豬肉自給率高達9成，所養豬隻絕大部分供應國內使用，尚有不足需要進口。我國的生鮮豬肉完全沒有外銷大陸、豬肉調製品也只有極少量出口大陸的紀錄，以2020年為例，僅有57噸，也就是說，大陸根本就不是台灣豬肉的主力買家，也不是我國豬肉出口的主力目標市場。

陳吉仲最後指出，不過自己還是有一點感到疑惑，大陸地大物博，有許多的強項和長處，但其中是否有包含防疫和食安？公道自在全世界人心。台灣作為大陸的鄰國，至今仍徹底阻絕非洲豬瘟於境外，且完成口蹄疫拔針成功重返非疫區，禽流感的控制也遠優於大陸，甚至在一個月內解決牛結節疹的疫情，受到世界動物衛生組織的肯定。大陸方面稱要「防範」台灣「疫情傳入風險」，不知是否搞錯了什麼？這句話好像應該倒過來說才對吧？