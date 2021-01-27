農委會駁國台辦：2014年11月起台灣豬產品就停止輸出至大陸

▲農委會強調，台灣過去因口蹄疫本來就無法出口生鮮出肉至大陸。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣開放萊豬，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27日）表示，「大陸已經嚴禁台灣方面生產或經轉運的肉類產品輸入，海關也加大力度檢疫。」農委會主委陳吉仲說，一個發言人講算不算數，要有完整相關資料跟通知才能知道並回應。防檢局表示，台灣生鮮肉品跟加工品多年來就無法過去。

陳吉仲今受訪不願多說，只說所有的東西都要有相關的通知，不能口頭講，就等正式的任何的公文書，所有貿易不是發言人講什麼就結束了，一個國際貿易裡，是錯綜複雜的，任何國家在做任何防檢疫決定時，都要經過完整內部程序、評估，對外公告時還要再通知WTO。

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農委會畜牧處處長張經偉表示，對我國調節產銷等狀況，任何國家有貿易需求，兩方要去談准入條件，貿易交往都是應要推動，但這件事本來就是不通，因據了解本來就沒讓台灣肉品過去，而確實有少數生鮮豬肉曾經到澳門，若現在是澳門說不能進去，就一定會有影響，並強調現在也沒輸出至大陸。

防檢局指出，生鮮豬肉跟加工品從以前到現在就都不行輸出到大陸。農委會強調，台灣過去因口蹄疫和禽流感等疫情，本來就無法出口生鮮豬肉，大陸僅在2011年曾同意台灣5家業者的豬肉製品輸入，不過，2014年11月就宣布暫停，也就是台灣豬肉產品本來就不會輸出到大陸，更別說是生鮮豬肉。國際處資料顯示，2015年豬肉產品出口至大陸計154公噸，接著逐年降低，至84、33、40公噸，去年58公噸。農委會說明，但這些數字可能是業者、個人或是他國透過台灣轉出的。