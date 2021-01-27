「全民防疫、不分藍綠」苗栗為桃園打氣　捐百萬元抗菌噴霧

▲苗栗縣長徐耀昌捐贈靜廬企業SERENE HOUSE的抗菌噴霧給桃園市長鄭文燦，為桃園打氣。

圖、文／靜廬企業提供

新冠肺炎疫情緊繃，苗栗縣長徐耀昌1/27早北上桃園捐贈靜廬企業SERENE HOUSE的抗菌噴霧，共2040組，金額超過百萬元，為桃園醫護、桃園市民加油打氣。他強調，全民防疫，「不應分彼此、不能分地域、更不該分藍綠」，希望大家一起為台灣這塊淨土打拚。

桃園市長鄭文燦也說，桃竹苗有一個區域治理平台，平時與徐耀昌互動很多，這次到桃園代表大家防疫同心、無分彼此。

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徐耀昌說，天將降大任於斯人也，必先勞其筋骨，這次疫情發生在桃園，相信鄭文燦利用他智慧、經驗，並與中央攜手合作，能很快消滅疫情，成為廿二縣市典範。他當天也帶來由靜廬企業董事長蕭銘任捐贈的知名品牌SERENE HOUSE純淨抗菌噴霧，經SGS、長庚大學檢驗，抗菌率99.99%，實際為桃園醫護、桃園市民加油打氣，並再次強調「全民防疫，不分藍綠」，大家共同努力。

蕭銘任表示，近來桃園疫情緊張，希望能為防疫盡心，為桃園打氣，純淨抗菌噴霧除了抗菌，還能清潔、除臭，香氛成分更能舒緩緊張心情，希望大家隨時隨地都能做好個人防護，讓生活環境更乾淨、空氣更安心，以從容的態度面對疫情，平安健康迎接農曆春節到來。