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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

對台接地氣！　陸官方「第一個走下講台」的發言人

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持記者會 。（圖／翻攝 央視）

 ▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮使用互動影音主持記者會 。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／台北──北京報導

兩岸關係持續緊張，身為陸方對台政策的「重要窗口」國台辦，近期出現破天荒的改變。發言人朱鳳蓮今（27日）主持記者，首次使用影音互動設備，成為大陸官方「第一位走下講台」的發言人，並且用台灣民眾熟悉方式主持記者會。對於國台辦「不一樣」的變化，《ETtoday新聞雲》訪問大陸學者李振廣表示，隨著時代進步發展，普通民眾對發言人要求慢慢改變，親民形象讓台灣民眾接受度高，有利於對台政策的傳遞效果。

「請媒體朋友開始提問，我願意回答各位的問題。」跑過兩岸的台灣駐京記者都十分熟悉，這是大陸國台辦發言人常見的開場白。整場約30分鐘記者會採取舉手發問的環節，氣氛相當嚴肅。尤其，開會前十分鐘，現場安靜的連「一根針掉地上」都能聽得見。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮，介紹「金甌無缺——紀念台灣光復七十五週年主題展」線上展廳。（圖／翻攝CCTV4）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮，介紹「金甌無缺——紀念台灣光復七十五週年主題展」線上展廳。（圖／翻攝CCTV4）

相較過去傳統嚴肅記者會，今日的國台辦做了十分難得的調整，不但在現場安排影音互動螢幕，「台式說新聞」模式首次出現在記者會。朱鳳蓮第一次走下講台，有如台灣主播一邊點選螢幕，或是用手縮放圖解「紀念台灣光復七十五週年主題展網上展館」。透過央視cctv4直播畫面，觀眾甚至可以同步聽到紀念館旁白介紹，很有身臨其境的感覺。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮1月27日主持例行記者會，秀出疫苗接種知情同意書，強調施打疫苗過程全自願。（圖／翻攝CCTV4）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮秀出小道具，台灣民眾「疫苗接種知情同意書。」（圖／翻攝CCTV4）

除了出動影音設備，以往國台辦記者會只有問答環節，最近開始出現「小道具」。例如，談到紀念館訊息，朱鳳蓮馬上拿出QR CODE手板；解釋台灣民眾在陸施打疫苗，又立刻秀出「疫苗接種知情同意書」。對台政策搭配圖文，讓兩岸民眾一目瞭然。另外，朱鳳蓮也曾「溫馨」問候，向台灣考生鼓勵加油，這些都是以往從未發生的情景。

回顧過去，大陸國台辦發言人形象中規中矩、刻板嚴肅，也有少數幾位發言人風格鮮明，讓台灣民眾印象深刻。例如，早期馬前政府時代，《全民大悶鍋》節目裡「國台辦記者會」小單元，藝人邰智源以搞笑詼諧的方式，模仿國台辦前發言人張銘清，一度成為兩岸民眾焦點話題。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光，經常妙語快答兩岸問題。（圖／記者任以芳攝）

號稱「國台辦反應王」的現任新聞局局長兼發言人馬曉光，去年曾被媒體追問，用1到10分來形容兩岸緊張關係？當時馬曉光妙答，「我是文科出身，數學不好」，以四兩撥千斤方式迴避敏感議題。前發言人安峰山則是擅長引用詩詞古文，網路用語「藍瘦香菇」也曾用來鋪梗，被陸媒封「國台辦金句王」。

如今，隨著時代進步，大陸官方發言人，不只學歷高、反應快，還得順應時勢做調整，對於國台辦發言人「不一樣」的改變。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「非常欣賞這樣改變，國台辦工作就是一種變化中來尋求效果最大化做法。」加上兩岸緊張對立，國台辦記者會適度「親民」有助於對台政策的傳遞。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持記者會 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國台辦記者會適度接地氣，用稍微輕鬆方式傳遞對台政策。（圖／翻攝 央視）

李振廣表示，隨著時代進步發展，普通民眾對發言人要求慢慢改變，「親民形象」反而讓民眾接受度高。過去，年長一輩的人群認為政府發言人說話不能有差錯，不允許太輕鬆活潑。如今是新媒體時代，必須針對年輕人做出適當宣傳策略，接受度比較高。

接受《ETtoday新聞雲》訪問的華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯指出，「國台辦對台方針不會改變，記者會以稍微活潑方式呈現，主要順應台灣民眾接受度，用更接地氣方式來宣傳對台政策。」至於，大陸其他部委辦的記者會主要針對國內外政治、經濟、外交等事務，更多是宣示為主，不會做出相對應調整。

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關鍵字：

朱鳳蓮發言人國台辦對台方針

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