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咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let's Café」特價優惠

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let's Café」特價優惠。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let`s Café」特價優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

▲根據調查，台灣咖啡市場近年以每年2成的成長率擴展，市場規模超過700億元。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

根據調查，台灣咖啡市場近年以每年2成的成長率擴展，市場規模超過700億元，「咖啡」已經成為現代人的生活習慣，不少民眾指出「每天都有喝咖啡的習慣」，而快速又方便的便利商店，更是上班族的不可或缺的好夥伴，有上班族提到「每天會喝一到兩杯咖啡，喜歡在全家購買單品咖啡，喝起來蠻順的」，習慣喝手沖咖啡的民眾則表示「以前都會自己在家手沖，但試過一次全家單品咖啡後覺得不錯，之後都改在超商買，省了很多時間」。

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let`s Café」特價優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼不少民眾指出「每天都有喝咖啡的習慣」，而快速又方便的便利商店，更是上班族的不可或缺的好夥伴。

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let`s Café」特價優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

全家便利商店以專業咖啡搶攻黑金市場，擁有純粹風味的單品咖啡受到許多消費者喜愛，目前已於全台3700間店舖販售，除了去年底推出的第五波單品咖啡「印度巴巴不丹」，現在更於其中1600間以上店舖，導入第二種單品咖啡，讓擄獲不少咖啡迷味蕾的「巴西玫瑰鑽」回歸，提供消費者多元選擇。

▲▼ 全家咖啡 。（圖／）

▲▼全家行銷資深經理吳欣穎表示，「全家為了所有的咖啡迷，專挑台灣少見但風味獨特的產區，讓消費者有更多的單品咖啡選擇」。

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let`s Café」特價優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

全家行銷資深經理吳欣穎表示，「全家為了所有的咖啡迷，去尋找多元的風味 ，專挑台灣少見但風味獨特的產區，讓消費者有更多的單品咖啡選擇，『印度巴巴不丹』是亞洲產的豆種，而亞洲產的豆種在風味上比較醇厚，帶有一些茶香，另外『巴西玫瑰鑽』其實是之前曾經推出的單品咖啡，等於是好評回歸， 它的風味上是比較柑橘、清新、甘甜一點」。

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let`s Café」特價優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「印度巴巴不丹」是亞洲產的豆種，在風味上比較醇厚，帶有一些茶香。

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let`s Café」特價優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「巴西玫瑰鑽」是全家曾經推出的單品咖啡，風味上是比較柑橘、清新、甘甜一點。

全家歡慶提供第二種單品咖啡的販售店達1600間以上規模，以及感謝消費者長期以來的支持，消費者只要在1/27～1/29到全家購買Let's Café單品系列咖啡，即可享有會員特價優惠，單品美式(中杯)特價39元、單品拿鐵(中杯)特價49元，咖啡迷們可要把握機會。

▲咖啡迷別錯過！全家這３天享「Let`s Café」特價優惠。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼消費者只要在1/27～1/29到全家購買Let's Café單品系列咖啡，即可享有會員特價優惠。

▲全家。（圖／全家提供）

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