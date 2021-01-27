史上最貴「6888元」福袋今開賣　4大「超商福袋」懶人包一次看

▲全家第2波福袋挑戰最貴福袋今天開賣。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

競爭超激烈！為迎接農曆春節，各大超商也接連開賣「新春福袋」，就是要讓消費者試手氣集好運，其中，繼1月13日首波的「1+3款」限量福袋開賣2周狂賣超過70萬份後，全家再度推出6款春節福袋，裡頭有4款可是直接挑戰「最貴福袋」，分別為3888元、6888元，內容物價值高達上萬元，全台只有1200個，今（27）日正式開放預購。

▲全家第2波福袋開有熊大、兔兔2款造型！



▲首度推出3888元、6888元限量超值福袋。

●全家

全家首波福袋2周狂賣70萬個，看準新春好運商機，強勢推出第2波新春福袋，找來超高人氣LINE FRIENDS合作，可愛的熊大、兔兔換上牛年限定服裝，可愛破表，內容物有價值200元的糖果、零食、飲料等商品，還有限定BROWN & FRIENDS筆記本、撲克牌、紅包袋、收納包等，還附抽獎券1張，有機會抽中賓士轎車，兔兔款全台限量3萬袋，熊大版7萬袋即日起開賣。

另，全家更挑戰超商「最貴福袋」，祭出3888、6888元的限量超值福袋共4款，內容物市價全超過萬元，等於只要用3折就能入手，其中，3888元福袋共2款，內含鍋具、保鮮盒、智能電水壺、筆電後背包等商品；6888元福袋同樣有2款，內容物則升級為旅行箱、家電、炒鍋等，以上通通可以挑款，像是AT美國旅行者防盜防爆拉鍊可擴充行李箱光是市價就有7500元、法國特福高速熱能營養調理機也價值6990元，真的買到賺到，4款全台限量1200個，即日起正式放預購。

▲7-11新春福袋登場。（圖／記者林育綾攝）

●7-11

7-11今年新春福袋攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大療癒肖像，推出推出299元、399元、999元共5款的「限量2021金牛年開運金喜福袋」，其中，「299元福袋」有Hello Kitty款、角落小夥伴款，限量共11.5萬個，內除含有價值千元商品外也有1張大獎抽獎券，頭獎是市價63.9萬元的「Harley-Davidson Sportster lron 883」重機1台等抽。

「399元福袋」則推出限量6.5萬個Mickey款，一共有2款造型福隨機出貨，內容物同樣有商品及抽獎券，頭獎則是市價71.9萬元的「MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W」限定版1台。最後「999元福袋」分別是Hello Kitty款及角落小夥伴款，限量共2萬個，最大頭獎抽「MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型」1台，市價107.9萬元。

7-11「限量2021金牛年開運金喜福袋」即日起於全台門市現貨販售、下午3點開放門市預購，福袋數量有限，售完為止。提醒所有大獎都需加入OPEN POINT會員，並主動登錄抽獎券序號，才能參加抽獎。

▲OK mart新春福袋只要100元。（圖／業者提供）

●OK mart

OK mart今年的「好運犇發福袋」強打「袋袋有獎」，一打開先送蝦皮150元購物金，裡頭則有2瓶飲料、3款餅乾、1款糖果，價值超過百元，更附贈1張刮刮卡，最大獎祭出市價15萬元的亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」，還有蝦皮1萬元購物金、THOMSON第三代掃地機器人、Apple AirPods Pro 、Nintendo Switch Lite、OKmart禮券3000元等共百項好禮等刮，全台限量10萬袋，只要100元就有機會拿大獎，即日起正式開賣。

▲萊爾富新春福袋。（圖／業者提供）

●萊爾富

萊爾富今年推出「開運福袋」及「發財卡」要讓民眾試手氣，裡頭通通都有1張刮刮卡且享有三重中獎機會，第一重「即刮即中」頭獎祭出價值75萬元的Mazda 2汽車1台、二獎是LV硬殼包、三獎則是CARTIER白金鑽石項鍊，還有多款3C商品如iPhone12 Pro、伯朗咖啡機等，十分大手筆；二重「序號抽獎」再送價值179萬的BMW 218i M Sport名車1台，最後第三重「會員遊戲獎」，有價值約4444元的會員點數等刮。

其中，「開運福袋」全台限量21萬包，內含5個品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品、日用品及刮刮卡1張；「發財卡」全台限量34萬張，內除含刮刮卡享有三重中獎機會外，更加碼於「即刮即中」推出「發財卡」限定4000名百元購物金立即刮機會，第二重「序號抽獎」再推3名10萬元現金獎，同樣也有零食、日用品組合。

最後2款福袋再加碼提供30名現金1萬元的立即獎，還有逾3成機會可獲得福袋超值包驚喜，有COACH精品、紅包袋現金100元等共70776名，數量有限，隨機發放，送完為止，而2款福袋通通只要168元，即日起開賣。

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