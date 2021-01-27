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社會 社會焦點 保障人權

張魁長子遭控偷「三宅一生包」　求咖啡店洗掉畫面...判賠72萬

▲▼張魁眼眶泛紅。（圖／記者林世文攝）

▲張魁（上圖）長子與友人到信義區咖啡廳相談，趁對方被押走後侵占名牌包。（資料照／攝影中心攝）

記者黃宥寧／台北報導

資深藝人張魁長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引2018年遭控計誘涂姓友人外出，害對方遭黑道擄走毆打，台北地院刑事庭去年9月認為張覺引以詐術使他人交付財物，判刑8月；民事庭日前再判他應賠72萬6699元。

判決指出，張覺引於2018年7月1日與涂男前往北市一間咖啡廳相談，突然有不明人士衝入店內，先是毆打涂男，接著將人當場押走，而涂的包包因留在現場，咖啡廳的李姓店長見狀，先行將包包收起，代為保管；怎料，7月2日凌晨，張男返回咖啡廳向李男稱自己是背包的主人，李男當下不疑有他，便直接把包包拿給張男，張甚至打電話到店裡，希望將前一天店裡監視畫面洗掉。涂男經警方協助脫困後想拿回包包，卻發現張男已領走，當場報警提告詐欺。

經調查，該名牌包三宅一生（ISSEY MIYAKE）背包市價三萬多元，放有約40萬元勞力士迪通拿手錶、GINAULT手錶、BV拉鍊長夾、電子菸、現金25萬元、多張信用卡及個人證件，涂男事後感到相當憤怒並對張覺引提告要求賠償。

張覺引於民事庭上未曾出庭更沒委任律師進行答辯，法官審酌，案發當時張覺引確實曾向店家冒名領走涂男的名牌包，刑事部分也已判他8月徒刑，因此民事部分判決張覺引應賠涂男72萬6699元，可上訴。

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