他急診動手術！猛然想起「短髮女夢中1警告」驚呆：真的出問題

▲原PO夢到短髮女子的警告。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

難以解釋的現象，一生中難免經歷幾次，而且有時候遇到的「祂」充滿善意，反而讓人覺得很神奇。就有男網友在PTT的marvel板上發文，說他去年曾夢到一位短髮女子，對方夢中直勸「你腎不好，不要再喝咖啡了。」原PO本不以為意，結果今年初真的發現腎出問題，讓他忍不住分享這段經驗「夢見鬼的警告」。

「其實小弟本身就常常夢見過世的親人。」這位男網友表示，像是他的爺爺已經過世10幾年，但他還是會夢到爺爺告訴他一些現在要注意的事，會發文則是因為另外一件事，「這篇文章主要想說的是，去年普渡之後，當晚做的一個夢……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他當時夢到一位短髮女子，雖然對方正面朝向他，但他看不清楚女方的臉，「她跟我說『你腎不好，不要再喝咖啡了』，講完我就醒了。」他解釋道，因為上班地點有提供無限暢飲濃的黑咖啡，所以他幾乎每天都喝4到5杯的特濃黑咖啡。

另外，原PO其實知道自己的身體有異狀，「公司每年的檢康檢查，腹部超音波都有發現異狀，但是我都不在意」，沒想到今年初他真的發病，掛急診後馬上就進手術房，才知道是腎出問題。這位網友說，現在雖然恢復良好，但醫生有特別叮嚀他咖啡不能過量，「這才讓我想起去年普渡那個女鬼說的話。」

貼文一出，超奇妙的經歷其他人不禁紛紛留言，「貼心鬼XDDD」、「真的是貼心鬼」、「好溫馨的提醒」、「有可能是預知夢，提醒你身體病變前要注意」、「會不會是祖先之類的。」也有網友忍不住吐槽，「一天4-5杯濃縮……不用貼心鬼幫忙，也要自己留意啊」、「每天5杯濃縮，不用鬼提醒都可以知道會出問題」、「就算是免費的，一天5杯太誇張了吧！」

►你想看妹子？那你要不要來看八年級妹子(｡•ㅅ•｡)♡