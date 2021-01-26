賴清德到金山近百歲夫妻家拜年　老灶炊煙再起老宅傳歡笑聲

▲賴清德到金山近百歲夫妻檔家拜年，老灶炊煙再起老宅再傳歡笑聲。賴副總統（第一排中）與阿公阿嬤（第一排右1、右2）、家人（第二排）、弘道基金會董事長王乃弘（第一排左2）、執行長李若綺（第一排左1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

副總統賴清德25日前往新北市金山區八煙溫泉附近拜訪年近百歲的蔡家阿公阿嬤，並與他們一起在老宅邸前圍爐話家常，還親手為阿嬤戴上她最喜歡的粉色系圍巾、甚至挽起袖子包水餃給大家吃，逗得兩位老人家開心不已，直說「這裡好久沒這麼熱鬧了！」

99歲的蔡心婦阿公與98歲的蔡江來有阿嬤育有4子3女，老家中目前僅重聽的蔡阿公、行動不便的蔡阿嬤與因車禍導致行動不便的二兒子同住，於外地成家立業的兒子，每周分工安排返家照顧，弘道老人福利基金會也於5年前開始提供居家服務，提供洗澡、備餐、家務清潔等服務來協助日常所需。

▲賴副總統幫阿公阿嬤家貼上總統府致贈的春聯祝新春平安大吉。

25日中午，賴副總統在弘道董事長王乃弘陪同下，一起抵達蔡家。考量今年冬天天氣特別冷，賴清德特別為兩老準備了圍巾、手套、毛帽、暖暖包等保暖小物，其中，要送給阿嬤的圍巾與手套，還挑了她最喜歡的粉紅色系小花款；除了兩老有禮物外，阿公的超級麻吉−小黑也獲得新玩具一個，讓牠開心的咬著新玩具滿院子跑，逗樂現場所有人。

寒暄過後，為了不讓阿公阿嬤餓肚子，賴副總統隨即捲起袖子開始包餃子，他說，可能很多人不知道，水餃其實也是年菜之一，因為外型很像元寶，象徵財源滾滾、招財進寶之意，在包完水餃後，一旁大灶的水也已滾開，賴副總統小心翼翼的將剛包好的餃子放入熱水中，滾開的熱水與冷空氣碰在一起，冒出大量水蒸氣的模樣，更讓蔡家兒女們直呼，好像回到小時候，看著媽媽用大灶烹煮各種年菜，口水直流的年代！

▲賴副總統親自包水餃幫長輩圍爐。蔡阿公（左）、賴清德（中）、弘道基金會董事長王乃弘（右）。

圍爐餐上，賴副總統也和大家話家常，了解倆老平日的生活。蔡家大兒子蔡德成說，兄弟姐妹們各自在外地成家立業後，金山老宅裡只剩下父母倆相互為伴；幾年前，老二因為車禍受傷，所以搬回山上跟兩老同住，幫忙照顧兩老並協助一些簡單的家務清潔；可隨著父母年紀越來越大，老母親甚至幾次跌倒受傷，還傷過頸椎，造成行動更為不便，所以，5年前為父母與老二申請了家居照顧服務，協助幫三人清潔身體、備餐與家事清潔，目前他與老三也輪班上山過夜，分攤照顧責任。

弘道基金會執行長李若綺説，照顧倆老的居家服務夥伴曾分享，雖然兩老基本的生活照顧大致沒問題，但他們因為身體退化，行動不便，居所又位在山腰，平日根本沒有什麼地方可以去。天氣好時，奶奶會坐在前院發呆，爺爺在一旁逗著狗兒。

▲賴副總統重溫用大灶煮水餃。

專程從臺中北上參與這場到宅圍爐的弘道基金會董事長王乃弘表示，弘道從宜蘭到屏東常年關懷1萬多位長者，並於每年歲末年初之際推動的「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷服務計畫中，提供很多應著年節需求的服務，包括除舊佈新、辦年貨陪購物、送年菜圍爐餐與走春迎新等，最難得的是，弘道夥伴們會依服務經驗去做調整。

王乃弘指出，以近3年的服務為例，送年菜近1400份，帶老人家出門吃圍爐餐則有近2200位，另外，近2年已舉辦過20場到宅圍爐；弘道基金會也觀察到寒冬助老服務對於獨居、弱勢、失能長者而言，不僅可以感受到社會溫暖與年節歡樂時光，更能讓他們有盼望的迎接下一個新年到來，因此只要可以把溫暖快樂帶給長輩，弘道團隊都會全心投入！

▲賴副總統送保暖物品給長輩，並幫蔡阿嬤圍上圍巾。

▲賴副總統陪蔡阿公、蔡阿嬤一起圍爐並貼心協助夾菜。

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