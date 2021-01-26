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社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆男盲駕撞路旁車　悄悄開後行李廂丟「虧心事」糗了

▲▼新北市最新消息快訊圖。

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳警分局26日近0時，2名員警執行巡邏勤務時接獲通報車禍，34歲的陳姓男子駕駛自小客車，因精神不佳擦撞路旁車輛，經員警到場處理並擴大調閱監視器，發現陳男於車禍後，先至後車廂取不明物品，丟棄在一旁三爪子坑路的空地，佯裝鎮靜返回事故現場。警方派員返回原地搜出三級依替唑倫毒品8袋（重約4公斤），透過毒品檢測均呈陽性反應，全案將依違反《毒品危害防制條例》送辦。目前警方成立專案小組深入偵辦中。

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