新北市圖金山分館「磺火捕魚」　小導覽員介紹國寶「蹦火仔」

▲新北市圖金山分館「磺火捕魚」，小導覽員介紹在地國寶「蹦火仔」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

寒假開始！就讀金山國小六年級的許博軒旋即化身為新北市立圖書館金山分館「磺火捕魚」在地知識學專區的小小導覽員，為造訪讀者介紹金山特色文化資產「蹦火仔」的古老捕魚技法。金山磺火捕魚俗稱「蹦火仔」，已有百年歷史，漁民利用「電石之磺火」，在海面點燃，產生爆破聲響及亮光，然後利用瞬間火光吸引數以萬計的青鱗魚群跳躍海面，不但為現今世界僅存的磺火捕魚技法，也是台灣唯一保有珍貴的無形傳統文化資產。

金山分館在地知識學專區的小小導覽員許博軒，利用寒假，認真的為前來參訪的中角國小師生解說金山獨特的「蹦火仔」古老捕魚技法，希望讓大家可以更加認識金山的在地文化文化及歷史資產。利用寒假到金山分館擔任「在地知識學專區」小小導覽員的金山國小許博軒說，當初是因為到圖書館，看到招募導覽志工的資訊，覺得很有趣，所以報名參加培訓，父母親也都很支持，可以為大家介紹地方特有的文化資產，是一個很新鮮的體驗，同時也對自己生長的地方有更深入的認識，覺得很有意義。

▲金山國小許博軒說，當初是因為到圖書館，看到招募導覽志工的資訊，覺得很有趣，所以報名參加培訓。

金山分館主任蕭千惠表示，「蹦火仔」為金山在地傳統的捕魚文化，也是全世界僅存的火把捕漁法，近年更登錄為新北市文化資產，為了不讓珍貴的技藝成為絕響，並推廣北海岸的在地特色，金山分館特別建置了「磺火捕魚」在地知識學專區，同時透過「在地故事自己說」的方式，結合社區資源，培訓導覽員，許博軒就是第一位通過培訓的小小導覽員。希望可以透過這樣的方式，讓大家可以為自己的在地文化發聲，除了要了解過去的歷史，更要將在地文化傳遞下去。

金山分館「磺火捕魚」在地知識學專區共分為三大主題牆，分別是「磺火之根」、「金火瞬間」以及「海的饋贈」，透過影像、文字、照片及相關魚具的展示，帶大家認識這項百年傳統捕魚技法的歷史源由、漁具、捕魚原理及過程，感受獨特的「蹦火仔」生活，同時傳承磺火技藝的教育意義，也讓下一代可以更了解金山「蹦火仔」的在地故事。

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