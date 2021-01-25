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新北里幹事行動服務研習　侯友宜親臨勉勵拚防疫振士氣

▲新北里幹事行動服務研習 侯友宜親臨勉勵拚防疫振士氣。（圖／新北市民政局提供）

▲新北里幹事行動服務研習，侯友宜親臨勉勵拚防疫振士氣。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局25日於板橋區公所辦理里幹事行動服務專題講座，由副局長楊志宏及東南科大副教授陳莉榛分享實務專業，除教導里幹事透過同理心的建立及「心澄擇聆」4大溝通技巧，也系統化里幹事6大行動服務面向，提升里幹事服務品質與執行業務能力。授課前，市長侯友宜特別前來勉勵現場近百位里幹事鼓舞基層士氣，現場氣氛相當熱絡。

侯友宜首先向里幹事表達感謝，在過去一年面對疫情侵擾，將新北高達8萬人的居家檢疫工作一肩扛起，隨時待命照顧檢疫者的日常起居，守護新北市民。面對近期部桃疫情延燒，昨日更加強擴大回溯相關接觸者，「新北桃園是共同生活圈，一定共同面對，我們只有一個目標，團結一心，全力抗疫」，大家必須持續提高警覺性，也彼此加油打氣。

侯友宜說，里幹事做為新北團隊最前線，就像市府前哨兵，肩負市政推動的執行及輿情的反應，是連結市政與市民重要的溝通橋梁，感謝里幹事秉持服務熱忱為市民付出，才能實現民眾有感生活。

▲新北里幹事行動服務研習 侯友宜親臨勉勵拚防疫振士氣。（圖／新北市民政局提供）

▲民政局今年啟動行動督導及關懷，每年至少2次至各區公所督導及關懷里幹事行動服務情形。

板橋區里幹事羅偉恩感謝市府重視里幹事服勤辛勞，也注意到平時下里時最需具備的溝通能力，「原來心澄擇聆，就是從心重新看問題、澄清問題原由、選擇有效解決方法，並用心聆聽市民的內在需求」，領略四大技巧，必能提升行動服務品質，今天課程獲益良多。

另一名中和區里幹事管榮祥表示，隨年節將近返國人潮增多，目前中和已有超過600位居檢者，關注居檢者身心健康這一年來已成為里幹事的生活日常，儘管辛苦，但會努力完成個案關懷，做好防疫工作的每一個環節。

民政局長柯慶忠表示，此次研習分4梯次，分別於三重區、汐止區、新店區及板橋區辦理，調訓人數約400人，透過「里幹事行動服務執行計畫」整合里幹事職掌並落實深化，加強里幹事與里長、鄰長、警政、宗教團體、社政及役政災防的橫向溝通，建構網絡關係進行工作協調，以資源共享及整合方式提升行政效率，協助解決里政問題，實現「跑在第一線，做在你之前」的民政精神。

此外，民政局今年啟動行動督導及關懷，每年至少2次至各區公所督導及關懷里幹事行動服務情形，必要時會隨同里幹事一同至里辦及里內實地查訪，給予實際協助。

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