帥男「整形上癮」想當黑色外星人！　「切除上唇」超慘後遺症曝

▲法國整形愛好者羅弗雷多整形前後對比。（圖／翻攝自Instagram／the_black_alien_project）

記者葉睿涵／綜合報導

法國一名32歲男子羅弗雷多（Anthony Loffredo）是一位整形愛好者，他的夢想是改變自己的人類外表，讓自己看起來像一個「黑色外星人」。在經過多次的整形手術後，羅弗雷多最近宣布，自己又再次「進廠改造」，將上唇割去，讓他與理想中的樣子更接近了。不過他也承認，自己在經歷了這個手術後，確實有一些永久性的後遺症，從現在開始，他永遠無法正常說話。

綜合外媒報導，羅弗雷多此前已多次接受整形手術，在自己全身都紋上黑色紋身、去除耳朵、將眼球改成黑色、舌頭割成兩半等。此外，由於進行改造身體手術在法國是非法的，因此他也在西班牙接受了鼻子摘除手術。這名「改造人」將自己充滿戲劇性的身體變化過程全數記錄在Instagram上，至今已有22.7萬粉絲追踪他的「進化過程」。

▲羅弗雷多夢想讓自己看起來像一個「黑色外星人」。（圖／翻攝自Instagram／the_black_alien_project）

羅弗雷多過去曾告訴法媒《Midi Libre》，他從很小的時候就「對人體的突變充滿興趣」，他在20多歲時突然意識到，目前的生活方式並不是他想要的，於是便在24歲的時候離開法國，到澳洲去進行整形手術，讓自己慢慢接近理想中的生活。他夢想將自己的皮膚完全切除、用金屬代替，並列出他的手臂、腿、手指和後腦勺，是他想要改造的下個部位。

▲羅弗雷多對自己現在的外表十分滿意，並打算繼續「進化」自己的外觀。（圖／翻攝自Instagram／the_black_alien_project）

在最近的Instagram帖文中，羅弗雷多對一個叫@oscarmarquezbodymod的用戶表達了由衷的感謝，並表示，對方讓他的生命變得更加出彩，「現在，我可以昂首挺胸地走路了，感謝你們，我為我們一起做的一切感到驕傲」。不過，羅弗雷多也承認，自從他進行了摘除上唇的手術後，他就再也無法正常說話，不過這並沒有降低他對身體改造的熱情與前進的動力。

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