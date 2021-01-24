　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」

▲▼口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲隨著歐洲疫情升溫，各國對於口罩的規格要求也隨之提高。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著歐洲疫情升溫，歐洲多國最近也提升了國內的防疫規格，德國和奧地利政府最近決定，要求所有人在公共場合和交通工具上戴FFP2型的專業醫療口罩；而法國政府則建議民眾，不要再戴自製布口罩或布織口罩。

▲▼口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲FFP2口罩是歐洲規格，其防護效果與美國標準的N95口罩類似。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）最近宣布，為了防止變種新冠病毒在境內肆虐，未來民眾在公共場所和乘坐大眾交通工具時，必須佩戴符合FFP2或N95規格的防護口罩，或是外科口罩或醫療口罩（OP-Masken）。而所有在養老院工作的員工必須戴保護力更高的FFP2口罩。

臨近德國的奧地利最近也宣布，境內自25日起，所有14歲及以上的所有人在進出零售商店、超市和乘搭大眾交通工具時，都必須戴FFP2規格的口罩。而奧地利比德國更嚴格的地方是，他們要求民眾在乘搭長途火車時，也要戴FFP2口罩。而法國則建議民眾，不要再戴自製布口罩或布織口罩，因為這些口罩對於滲透性強大的變種新冠病毒毫無用處。

▲▼口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲N95口罩是通過美國NIOSH所認證的口罩。（圖／達志影像／美聯社）

口罩的規格繁多，所謂的「N95口罩」指的是通過美國國家安全衛生研究所﹙NIOSH﹚所認證的口罩，它們對於0.3微米的非油性懸浮微粒過濾效果高達95%。而FFP2則是歐盟的口罩規格，其標準與美國類似，因此防護效果與N95口罩也大致相同。

►奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台
►新冠釀41萬死！美國人接觸親友「仍不愛戴口罩」　調查數據曝光
►日大學考試考生「口罩不戴好」　勸導6次拒從...遭取消資格

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►髮絲柔順光滑，Moroccanoil摩洛哥優油

 
ET快訊
快訊／案889曾住院染疫「所有接觸者」列居家隔離　即刻起勿外
快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸
LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中上火線說明
單日15架次共機擾台！　再創今年新高
快訊／知名命理師昏迷「送醫搶救亡」！女友目睹嚇壞
快訊／疫情又生變？指揮中心1830緊急加開記者會　陳時中親上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」

美軍1年通報「6236件性侵案」！新防長上任秒出手　下令整頓政策

狗狗可嗅出新冠患者！病毒影響人類氣味　研究：準確率達95%

她榨乾「失智症客戶」狂盜520萬！爽辦婚禮、買名牌　下場慘了

聽見「房子裂開」恐怖聲！她逃命衝出家門　驚見「大洞噬屋」垮了

桑德斯迷因紅到加拿大！杜魯道借用「宣傳防疫」　網笑瘋：好幽默

她翻手機驚見「尪勾嫩妹照」氣炸砍人！　得知小三身分卻傻眼

日狼師戴假髮「混入女湯」秒被抓包！遭壓制在地...下場超慘

川普魅力難擋！畫家「口是心非」　稱恨死他卻狂畫120幅肖像

晚上禁食能瘦嗎？日本研究曝恐怖後果　17%女性變胖與「晚餐習慣」有關

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」

美軍1年通報「6236件性侵案」！新防長上任秒出手　下令整頓政策

狗狗可嗅出新冠患者！病毒影響人類氣味　研究：準確率達95%

她榨乾「失智症客戶」狂盜520萬！爽辦婚禮、買名牌　下場慘了

聽見「房子裂開」恐怖聲！她逃命衝出家門　驚見「大洞噬屋」垮了

桑德斯迷因紅到加拿大！杜魯道借用「宣傳防疫」　網笑瘋：好幽默

她翻手機驚見「尪勾嫩妹照」氣炸砍人！　得知小三身分卻傻眼

日狼師戴假髮「混入女湯」秒被抓包！遭壓制在地...下場超慘

川普魅力難擋！畫家「口是心非」　稱恨死他卻狂畫120幅肖像

晚上禁食能瘦嗎？日本研究曝恐怖後果　17%女性變胖與「晚餐習慣」有關

即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸者

桃園龜山小貨車光天化日丟廢棄傢具　監視器拍下惡行

爸靠近吸貓擼肚　喵皇完美防禦「一反擊」15萬網跟著痛

剛拿到鑰匙「新屋爆炸成廢墟」！　屋主要求退房：建商偷工減料

15架次共機擾台！殲16、蘇愷30、殲10全出動　再創今年單日新高

確診正妹挺醫護！「住院31天」感謝陪伴　激動哭：把我當家人照顧

LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中1830說明

先讓部桃醫護休息！名醫江坤俊開「乳癌特別門診」：我為妳治療

口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

國際熱門新聞

水電工等2年排不到手術　自己拿美工刀切囊腫！

人妻與尪全裸秀恩愛！保守人士怒罵畜生

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

無症狀也逃不掉！醫驚：新冠患者X光全是疤

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

即／賴瑞金染疫後病逝　享壽87歲

結縭70年「夫妻確診」同床牽手相繼離世

拜登政府挺台　敦促北京停止對台施壓

他挑戰「死亡辣雞麵」半碗放棄！超恐怖後果曝

德經長喊話台積電：提高半導體晶片產能

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

全美400萬人打莫德納疫苗　10人嚴重過敏

全球網友臉書被登出　臉書回應：解決了

美學者憂台灣成爆點！拜登「5個R」：找出兩岸新方案

更多熱門

相關新聞

部桃綠區淪陷！醫：整個醫院大概沒安全區

部桃綠區淪陷！醫：整個醫院大概沒安全區

部立桃園醫院已確診15名本土個案，中央流行疫情指揮中心在部桃爆發院內感染時，逐漸將醫院劃分風險區，分為紅黃綠區，其中12A原本是列在綠區，但今（24日）新增2名案例就是在12A病房，因此指揮中心改列為紅區，鄰近12B和10A也同樣列為紅區，台大兒童醫院長、感染科專家黃立民認為，整個醫院大概都沒安全區了。

戴資穎兩亞軍、麟洋連兩冠積分大進補

戴資穎兩亞軍、麟洋連兩冠積分大進補

狗狗可嗅出新冠患者氣味！研究：準確率達95%

狗狗可嗅出新冠患者氣味！研究：準確率達95%

看醫生被歧視！中壢人不分了：都是桃園人

看醫生被歧視！中壢人不分了：都是桃園人

戴資穎：又再添了一個銀牌，下週繼續努力

戴資穎：又再添了一個銀牌，下週繼續努力

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情歐洲法國德國奧地利變種病毒口罩N95FFP2

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

《玩很大》未播先道歉！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

拒絕79歲阿嬤求歡！他遭打死肢解

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面