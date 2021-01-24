口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」

▲隨著歐洲疫情升溫，各國對於口罩的規格要求也隨之提高。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著歐洲疫情升溫，歐洲多國最近也提升了國內的防疫規格，德國和奧地利政府最近決定，要求所有人在公共場合和交通工具上戴FFP2型的專業醫療口罩；而法國政府則建議民眾，不要再戴自製布口罩或布織口罩。

▲FFP2口罩是歐洲規格，其防護效果與美國標準的N95口罩類似。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）最近宣布，為了防止變種新冠病毒在境內肆虐，未來民眾在公共場所和乘坐大眾交通工具時，必須佩戴符合FFP2或N95規格的防護口罩，或是外科口罩或醫療口罩（OP-Masken）。而所有在養老院工作的員工必須戴保護力更高的FFP2口罩。

臨近德國的奧地利最近也宣布，境內自25日起，所有14歲及以上的所有人在進出零售商店、超市和乘搭大眾交通工具時，都必須戴FFP2規格的口罩。而奧地利比德國更嚴格的地方是，他們要求民眾在乘搭長途火車時，也要戴FFP2口罩。而法國則建議民眾，不要再戴自製布口罩或布織口罩，因為這些口罩對於滲透性強大的變種新冠病毒毫無用處。

▲N95口罩是通過美國NIOSH所認證的口罩。（圖／達志影像／美聯社）

口罩的規格繁多，所謂的「N95口罩」指的是通過美國國家安全衛生研究所﹙NIOSH﹚所認證的口罩，它們對於0.3微米的非油性懸浮微粒過濾效果高達95%。而FFP2則是歐盟的口罩規格，其標準與美國類似，因此防護效果與N95口罩也大致相同。

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