「人間芭比」整上癮！想要天下第一唇　進廠21次香腸嘴終贏梁朝偉

▲伊萬諾娃對她的唇非常滿意，經常在IG上發圖炫耀。（圖／翻攝自Instagram／andrea.andrea345）

記者葉睿涵／綜合報導

為了擁有世界上最豐厚的嘴唇，22歲的「人間芭比」伊萬諾娃（Andrea Emilova Ivanova）不顧醫生反對，耗費鉅資進行第21次唇部注射。現在，她的臉上掛著形似兩條小熱狗的豐唇，非常地引人注目。

據《每日星報》報導，這名來自保加利亞（Bulgaria）索菲亞（Sofia）的美艷女子，自2018年開始接受「換頭」手術。在經歷21個療程後，她終於如願擁有了現在的「烈焰紅唇」。

▲醫生建議伊萬諾娃不要再進行豐唇手術，卻被她果斷拒絕。（圖／翻攝自Instagram／andrea.andrea345）

伊萬諾娃在Instagram上和她6萬2100名粉絲分享了她的朱唇，網友的評價卻十分兩極。從照片上看來，這名身材姣好的辣妹歷經21次「進廠維修」的豐唇，就像是掛了兩條小熱狗在臉上，一眼望去就讓人想起梁朝偉在電影《東成西就》中的經典造型「香腸嘴」。

這名本來就長得很清秀的女子從小就想擁有芭比娃娃的外貌，尤其性感的豐唇更是她夢寐以求的。儘管醫生一再警告她不要再繼續整容，但為了讓唇貼近自己獨特的審美觀，她還是持續注射透明質酸，讓原本的櫻桃小嘴放大了四倍。

▲許多網友都認為伊萬諾娃整容前就長得十分清秀，但她不理會大眾的聲音，誓要成為「天下第一唇」。（圖／翻攝自Instagram／andrea.andrea345）

伊萬諾娃解釋，「我想讓嘴唇保持豐滿，讓它們看起來更豐厚。注射的透明質酸在幾個月內就會被身體分解，這樣我的嘴唇就會變小，所以我必須持續注射，才能讓嘴唇維持，或甚至變得更厚。」

伊萬諾娃在她的嘴唇上加了太多的填充物，以至於她的上嘴唇幾乎碰到了她的鼻子。她的醫生警告，注射過多的填充物可能會有危險，希望這名「整容成魔」的女子將上唇的透明質酸全部去掉，卻被她斷然拒絕，「我告訴他，我目前並沒有出現副作用和併發症，所以會繼續加厚嘴唇，我想要擁有這世界上最豐厚的嘴唇。」

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