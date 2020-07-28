「共享一男」還想同時懷孕！巨乳雙胞胎「求一致」去整形　連上廁所都黏一起

▲雙胞胎姊妹共享一男友。（圖／翻攝自ins／annalucydecinque）

記者黃心瑀／綜合報導

澳洲一對雙胞胎姊妹花安娜（Anna DeCinque）跟露西（Lucy DeCinque）兩人長得一模一樣，不僅如此她們更追求在任何的人、事、物上，都要盡可能地保持一致，甚至是一起享有同一名男性伴侶；而她們日前接受採訪時更語出驚人的表示，現在正在計畫要「同時懷孕」，共享懷孕的歷程。

根據外媒報導，安娜跟露西被評為世界上最相像的雙胞胎，兩人4年第一次接受澳洲電視台採訪，並且成為當地的名人；兩人不僅僅長得像，生活中的各項事務也都力求一致，穿著一樣的衣服、每天攝取相同的卡路里數、運動、上廁所的時間也要一樣，更透過整形手術使得自己能夠更像對方。

除了上述的瑣事之外，安娜跟露西竟然共享同一名男朋友–39歲的班（Ben），兩人以前曾經有過各自的男友，但自從遇上了本，她們就決定要一起擁有這名男人，因為只有本能夠了解並且接受她們的身分。

安娜跟露西日前在接受電視台訪問時還透露，她們想要一起經歷懷孕的過程，一起共享生活中的一切，還要一起變老一起死去，不過同時懷孕這件事在現實中可能有點困難，所以兩姊妹覺得應該要接受試管嬰兒，她們將會同時冷凍卵子，這將會是一個挑戰，但她們所做的一切都是為了要跟對方保持一致。